Nwakaeme sonrası gözler Trezeguet’de

Anthony Nwakaeme'nin transferi sonrasında Trezeguet'nin takımdan ayrılma ihtimali daha da arttı. Geçtiğimiz günlerde ülke basınına Körfez ülkelerinden teklif aldığını ifade eden Mısırlı yıldızın; Trabzonspor'daki geleceği kafa karıştırıyor. Nwakaeme ve Orsic gibi isimlerle birlikte sol kanatta oynayan Mısırlı oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Trezeguet geride kalan sezonda 28 maçta görev aldı. 11 gol atarken 6 da asist yaptı.

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