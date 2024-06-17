Ne olur geri dön Dusan!

Geçtiğimiz sezon başında ses getiren bir transfer çalımı ile Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen Dusan Tadic performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Sarı-Lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp futbolcuyla ilgili flaş bir transfer haberi gündemi sarstı. İddialara göre Tadic'i eski takımı Ajax yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Ancak tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu ve bu nedenle Ajax'ın teklifini hiç düşenmeden geri çevirdiği belirlendi. Öte yandan Sırbistan ile Euro 2024'te mücadele eden Dusan Tadic, milli takım kampında Jose Mourinho ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Yıldız futbolcu, İngiltere maçı öncesi verdiği röportajda, Fenerbahçe'deki yeni hocası hakkındaki soruya, "Jose Mourinho ile İngiltere maçı ile ilgili konuşmadık. Sadece Fenerbahçe hakkında konuştuk" şeklinde yanıt verdi.

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