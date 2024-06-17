PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Lille’in aklı Kerem Aktürkoğlu’nda

Fransız ekibinin, G.Saray’ın milli yıldızına ilgisi sürüyor. Lille, EURO 2024 sonrası Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Lille’in aklı Kerem Aktürkoğlu’nda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlarından gördüğü eleştiriler nedeniyle kırgın olduğunu, "Yaptığım şeyler çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor" sözleriyle dile getiren Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024'ün ardından transfer yapma ihtimali en yüksek olan futbolcu. Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'dan çok sayıda talibi olan Kerem'in peşini bırakmayan bir başka kulüp ise Ligue 1 ekibi Lille. Fransızlar'ın Euro 2024 sonrasında milli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve transferi bitirmek için her yolu deneyeceği öğrenildi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 54 maçta forma giyerken 15 gol, 9 asist üretti. Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla 29 kez sahne alırken 5 kez fileleri havalandırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kentsel dönüşüme hisseli tapu engeli! Uzmanlar uyardı: Aniden evsiz kalabilirsiniz! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler
Türk Telekom
EMEKLİYE EN AZ 17 BİN 739 TL | Memura-işçiye enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre memur ve emekli maaşları...
Taktiksel ateşkes krizi | Soykırım hükümeti ve İsrail ordusu arasında ipler koptu! Eli kanlı Netanyahu: Kabul edilemez
Jose Mourinho istedi Fenerbahçe resmi teklifi yaptı! Pierre Emile Hojbjerg için 8 milyon Euro
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül iflas mı etti? Yapım işine girmişlerdi ama dizi yarıda kaldı!
81 yaşındaki ABD Başkanı Biden yine dondu kaldı! İmdadına Barack Obama yetişti
Beşiktaş’a Mats Hummels transferinde zorlu rakip! İtalyan devi Roma devreye girdi: Teknik direktör Daniele De Rossi...
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik’le bayramlaştı! Bizzat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i aradı
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Özgür Özel’den hem bayram hem de ’Babalar Günü’ tebriği
Rusya’yı ayağı kaldıran olay! DEAŞ’lı teröristler ortalığı karıştırdı: Gardiyanları rehin aldılar
Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçe sorusu! Tuttuğu takımın rengini bilemedi veda etti! Kenan İmirzalıoğlu: ’Galatasaray mı sandın?’
Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah’a bombalar... Enkaz şehir Gazze’de buruk ’kurban’
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
SON DAKİKA