Lille’in aklı Kerem Aktürkoğlu’nda

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlarından gördüğü eleştiriler nedeniyle kırgın olduğunu, "Yaptığım şeyler çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor" sözleriyle dile getiren Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024'ün ardından transfer yapma ihtimali en yüksek olan futbolcu. Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga'dan çok sayıda talibi olan Kerem'in peşini bırakmayan bir başka kulüp ise Ligue 1 ekibi Lille. Fransızlar'ın Euro 2024 sonrasında milli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve transferi bitirmek için her yolu deneyeceği öğrenildi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 54 maçta forma giyerken 15 gol, 9 asist üretti. Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla 29 kez sahne alırken 5 kez fileleri havalandırdı.

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