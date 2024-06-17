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İtalyan basınından Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı iddia! Dean Huijsen sürprizi

Çizme basını, Jose Mourinho’nun Roma’da çalıştığı Dean Huijsen’i Fenerbahçe’ye transfer etmek istediğini belirtti. 19 yaşındaki stoperin Juventus’tan kiralanabileceğini ifade edildi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
İtalyan basınından Fenerbahçe’yle ilgili çarpıcı iddia! Dean Huijsen sürprizi

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Transferde orta alan, sol kanat ve forvete yoğunlaşan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre Sarı-Lacivertliler, Juventus'un 19 yaşındaki stoperi Dean Huijsen için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Hollanda asıllı İspanyol savunmacı, Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile beraber çalışmıştı.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Roma'da 15 resmi maçta görev yapan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Huijsen'in Juventus'un yeni sezon planlamasına yer almadığı ve yeniden kiralanabileceği belirtiliyor. Mourinho'nun bu transfer için bizzat devreye girebileceği ve hem genç futbolcu hem de Juventus kulübü ile görüşebileceği de öne sürülüyor. İtalyan basınına göre Huijsen ile Atalanta, Borussia Dortmund, Liverpool ve Newcastle da çok yakından ilgileniyor.

MALAGA'DA PARLADI
Malaga altyapısında futbola başlayan genç stoper 2022 yılında Juventus U17 takımına transfer oldu. Dean Huijsen'in mevcut piyasa değeri 10 milyon Euro. Yeni sezonda Fenerbahçe'yi 3'lü oynatmayı düşünen Mourinho'nun Djiku, Becao ve Oosterwolde'nin mutlaka takımda kalmasını istediği ancak savunmanın merkezine 1 ya da 2 alternatif oyuncu takviyesi yapılabileceği öğrenildi.

18 MİLYONA İMZA ATACAK
Fenerbahçe, sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'a 12 milyon TL yerine 18 milyon TL önerdi. Tecrübeli futbolcu bu miktarı düşük bulsa da kabul etti. Ancak imza Jose Mourinho onay verdikten sonra atılacak. Portekizli teknik adam 20 Haziran'da İstanbul'da olacak.

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