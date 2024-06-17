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Bizim Çocuklar ilk peşinde

Katıldığı turnuvaların açılış maçlarında galibiyeti bulunmayan milliler, Gürcistan karşısındaşansızlığını kırmak istiyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Bizim Çocuklar ilk peşinde

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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız gruptaki ilk maçına yarın Gürcistan karşısında çıkacak. Almanya'nın Dortmund kentinde oynanacak mücadelede Ay-yıldızlılar alacağı galibiyetle hem turnuvaya iyi başlamak, hem de bir ilki başarmak istiyor. Şu ana kadar katıldığı turnuvaların açılış maçında galibiyeti bulunmayan Türkiye Güncistan maçıyla bu şansızlığına son vermeyi istiyor. Euro 1996'da ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 mağlup olan Türkiye, Euro 2000'de ise İtalya'ya 2-1 kaybetmişti. Milli takım, üçüncülük yaşadığı 2002 Dünya Kupası'nda ise Brezilya'ya 2-1 yenilmişti. Milliler, yarı final gördüğü Euro 2008'in ilk maçında ise Portekiz'e 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. Euro 2016'nın açılışında da Hırvatlar'a 1-0 yenilen Ay-yıldızlılar, Euro 2020'nin açılışında ise İtalya'ya karşı 3-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Montella yönetimindeki Türkiye'nin Gürcistan'a karşı nasıl bir sonuç alacağı merak konusu.

MİLLİ TAKIM'A ARJANTİNLİ HAKEM
Türkiye'nin F Grubu'nda yarın saat 19.00'da Gürcistan ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello yönetecek. Tello'nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumšas olacak. Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez ise VAR'da görev yapacak.

SERDAR SAATÇI KAMPTAN AYRILDI
TFF, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kafileye dahil edilen Braga'da forma giyen genç stoper Serdar Saatçı'nın antrenmanlarını tamamlayarak dün sabah takımın Barsinghausen'deki kamptan ayrıldığını duyurdu.

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