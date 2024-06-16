Top toplayıcılıktan teknik direktörlüğe

Almanya'da Dortmund altyapısından yetişen ve dünya çapında birçok önemli kulüpte forma giyen Nuri Şahin, şimdi aynı takımın başında teknik direktör olarak yeni bir sayfa açıyor. Ülkemizde Antalyaspor'u çalıştıran Şahin, bir zamanlar top toplayıcı olarak görev yaptığı Dortmund'un teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Dortmund taraftarları, 35 yaşındaki Nuri Şahin'in takımın başına geçmesinden oldukça memnun. Genç teknik adamın oyuncu olarak kazandığı tecrübeyi, teknik direktörlük kariyerinde de başarıya dönüştüreceğine inanıyorlar. Dortmund Başkanı Reinhard Rauball, "Nuri Şahin, kulübümüzün bir parçası ve onun futbolculuk kariyerindeki başarılarını teknik direktör olarak da sürdüreceğine inanıyoruz. Ona tam destek veriyoruz" dedi. Dünyanın en başarılı kulüplerinden, Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Dortmund'da teknik direktörlüğe getirilmenin gururunu yaşayan Nuri Şahin, "Başarıya ulaşmak için her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız" diye konuştu.