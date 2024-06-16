Hummels bombası

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar lider bir stoper daha eklemeyi planlıyor.

Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Mats Hummels'i gündemine alan yönetimin 35 yaşındaki Alman stopere teklif yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncuya 2+1 yıllık kontrat öneren Siyah-Beyazlılar'ın Alman yıldızdan haber beklediği öğrenildi. Ailevi nedenlerden dolayı MLS ve Körfez'den gelen teklifleri reddeden ve Avrupa'da kalmak isteyen yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde kısa süre içerisinde kararını vereceği ifade ediliyor. Bu sezon Alman ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan yıldız futbolcu çıktığı 40 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.