Dele Bashiru sürprizi

Yeni sezon öncesi eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna katan Trabzonspor, yıldız oyuncunun vatandaşını da transfer etmek istiyor. Bordo-Mavililer, Fisayo Dele-Bashiru'nun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullanarak bu transferi bitirmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Hatayspor ile yaptığı sözleşmesinde '2 milyon Euro'ya Türkiye içi serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezon Akdeniz temsilcisiyle 39 maça çıkan Dele-Bashiru 9 gol, 6 asistlik performansıyla takımının kümede kalma başarısı göstermesinde önemli rol oynamıştı. Manceshter City altyapısından yetişen ve teknik kapasitesinin yanı sıra özel yetenekleriyle de dikkat çeken Dele- Bashiru Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında görev alabilen Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'un hücumdaki tehditkarlığını üst seviyeye taşıyabilecek bir isim olarak görülüyor. Lazio, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı yıldız için transfer girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.