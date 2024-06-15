Wanda Nara’nın Milano’daki evinden servet çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Televizyon sunucusu ve futbol menajeri Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ve çocuklarıyla birlikte ligin tamamlanmasının ardından Milano'ya gitti. Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren 37 yaşındaki Nara'nın Milano'daki evinde yer alan servet değerindeki çantalarının olduğu odayı görenleri şoke etti.

PARMAK İZİ VE ŞİFRE!

Sosyetik güzel, 160'tan fazla çantanın yer aldığı bu odayı hırsızlara karşı korumak için nasıl bir önlem aldığını da açıkladı. Çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada, "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını da dile getirdi.