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Nwakaeme yeniden Trabzon'da

Trabzonspor, Suudi ekibi Al-Fayha’dan ayrılan eski oyuncusu Anthony Nwakaeme’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Nwakaeme yeniden Trabzon’da

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Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Fırtına, Suudi ekibi Al-Fayha'dan ayrılan eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu. 2 yıl aradan sonra Trabzonspor'a geri dönen ve boş kontrata imza attığı öğrenilen 35 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu yaptığı açıklamada, "Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planı benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

7 TRANSFER DAHA YOLDA
Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Fırtına'nın Anthony Nwakaeme'den sonra her konuda anlaşma sağladığı sol bek Borna Barisic, orta saha John Lundstram, forvet Denis Dragus ve 10 numara Muhammed Cham transferlerini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Karadeniz ekibinin bu isimlerin dışında da transfer çalışmalarına devam ettiği ve 1 Temmuz'da Macaristan'da yapılacak kampa 3 ismi daha yetiştirmeyi planladığı ifade ediliyor.

ONUACHU İÇİN YANIT BEKLİYORUZ
Doğan, Onuachu ile ilgili gelen soruyu da, "Onuachu hocamız ile görüştü. Kendisiyle beraber çalışmak istediğin iiletti. Menajeri de bizimle temasa geçti. Bizde kulübüyle temasa geçtik. 15 milyon Sterlin bonservis bedelinde diretiyor. Bizde bu rakamları veremeyeceğimizi ve kiralama teklifi sunduk. Cevabını bekliyoruz" şeklinde cevapladı.

Yeni sezonda giyilecek formalar dünkü lansmanla tanıtıldı. Papara sponsorluğunda 1967 liradan satışa çıkan formalara taraftarların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

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