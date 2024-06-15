İspanya’da Arda için, “Bir cerrahın hassasiyeti ve bir kuğunun zarafetine sahip” denildi

İspanya'da yayınlanan Tele- Madrid, EURO 2024'e damgasını vurması beklenen 10 genç futbolcuyu seçerken, listede bulunan Arda Güler için de çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Analizde, "Türkiye'nin rakiplerinin gözlerini kamaştıracak genç bir yetenek. Kramponlarında taşıdığı sınırsız futbol zenginliğini sergileme fırsatıyla EURO 2024'te boy gösteren ayrıcalık bir futbolcu. Hücum kaynakları sonsuz. Bir cerrahın hassasiyetiyle hareket eder, bir kuğu zarafetiyle top sürer, bir dedektifin basiretiyle rakiplerini geçer ve büyük bir güçle topu ateşler. Eğer o sihir ortaya çıkarsa Türkiye sürpriz yapabilir" ifadesine yer verildi.