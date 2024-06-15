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Hummels heyecanı

Dortmund, Beşiktaş’ın listesinde yer alan 35 yaşındaki Alman stoperin takımdan ayrıldığını duyurdu. Hummels, yıllık 5 milyon Euro talep ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Hummels heyecanı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde yer alan Alman stoper Mats Hummels'in kulübü Borussia Dortmund tecrübeli futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bu gelişme Beşiktaşlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı. MLS ve Körfez ekiplerinden gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle reddeden 35 yaşındaki savunmacının kendisi isteyen takımlardan yıllk 5 milyon Euro'luk bir talepte bulunduğu da gelen haberler arasında. Yönetimin boşa çıkan oyuncuyla temaslarını sıklaştıracağı ifade ediliyor. Hummels, geçen sezon 40 maçta 4 gol, 1 asiste imza attı.

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