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Dortmund'da Şahin dönemi

Dortmund ile 3 yıllık kontrat imzalayan genç teknik adam, “Borussia Dortmund’un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Dortmund’da Şahin dönemi

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Borussia Dortmund'da Edin Terzic döneminin sona ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Nuri Şahin oldu. Alman ekibi, Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki çalıştırıcı, "Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duydukları güvenden dolayı kulüpteki sorumlu herkese teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren mümkün olan en yüksek başarıyı elde etmek için her şeyi büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla yapacağız" ifadelerini kullandı.

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