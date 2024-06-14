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Fener'in soluna Terrier

Mourinho’nun sol kanada takviye istemesi sonrası harekete geçen yönetim, Rennes’ten Martin Terrier’i listeye dahil etti. Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de sezon 13 gole katkı yapan Fransız yıldız için Fenerbahçe’nin ciddi bütçe ayrıldığı da öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Fener’in soluna Terrier

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Jose Mourinho'nun istediği takımı kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe şu anda 3 pozisyona yoğunlaşmış durumda.

ÖNEMLİ İSİMLER LİSTEDE
6 numara ve forvet bölgesi için çok önemli isimlerle temas kuran Sarı- Lacivertliler, yine Portekizli hocanın takviye istediği sol kanat için de flaş bir hamle yaptı. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre yönetim, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Martin Terrier için düğmeye bastı.

BRANCO TEMASA GEÇTİ
Transfer operasyonunun başındaki kişi olan sportif direktör Mario Branco'nun hem Fransız kulübü hem de 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirlendi.

LİGDE 7 GOL 4 ASİSTİ VAR
Geçen sezon Ligue 1'de 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Terrier tüm kulvarlarda ise 36 karşılaşmada 9 gol atıp 6 asist yaptı. 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli bir bütçe ayrıldığı da gelen haberler arasında.

FENER'E RAKİP OLMUŞTU
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Terrier'in adı çok sayıda kulüple anılıyor. 2020'de yılında Lyon'dan 12 milyon Euro karşılığında Rennes'e giden Fransız futbolcu 2 sezon önce Fenerbahçe'ye karşı UEFA Avrupa Ligi'nde forma giymişti.

MONACO DA PEŞİNDE
Martin Terrier'e Fransa'nın güçlü takımı Monaco'nun da talip olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Monaco ligi tanıyan oyuncuyla yakından ilgileniyor.

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