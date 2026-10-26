Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin düzenlemeleri içeren 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim 2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Ekim 2026'da kabul edilen kanun, 17 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kanun, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tasfiyesi tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor.

Düzenlemeyle söz konusu fonların adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilmesi, fon mal varlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması, fon kayıp ve zararlarının sorumlulardan tahsil edilmesi ve geri kazanılan değerlerin fon pay sahiplerine ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Kanun hükümlerinin, belirtilen fonlar dışındaki diğer yatırım fonları için genel veya sürekli bir tasfiye ve sorumluluk rejimi oluşturmadığı da hükme bağlanıyor.

FONLARIN TASFİYESİ SPK GÖZETİMİNDE YÜRÜTÜLECEK

Kanuna göre fonların tasfiyesi, SPK'nın gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.

SPK; tasfiye sürecinin aşamalarını, fon varlıklarının tespitini ve nakde çevrilmesini, değerleme esaslarını, fon pay sahipliğinin belirlenmesini, ara ve nihai ödemeleri, dağıtım sırasını ve tasfiyeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Tasfiye işlemlerini yürüten kuruluşlar, yatırımcıların menfaatlerini, ilgili varlıkların piyasa koşullarını ve fon portföylerinin yapısını dikkate alacak. Fon varlıklarının korunması ve fon pay sahiplerinin ortak menfaatleri gözetilerek mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi amacıyla gerekli özen gösterilecek.

Borsada oluşan fiyatın ilgili varlığın gerçek değerini yansıtmadığının veya tasfiyeyi geciktireceğinin SPK tarafından belirlenmesi halinde, tasfiye işlemlerinde geri alım, hâkim ortağa satma hakkı, toptan satış ve özel işlem bildirimi yöntemleri uygulanabilecek. SPK, gerekli durumlarda fon varlıklarının borsa dışında satılmasına da onay verebilecek.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME YAPILABİLECEK

Kanunun 4'üncü maddesiyle, belirlenen koşullar çerçevesinde yatırımcılara ara ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme getirildi.

Buna göre SPK tarafından belirlenen fonlarda, yatırımcıların tasfiye bakiyesinden alacakları ödemelerden mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

Ara ödeme, yatırımcının endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Para piyasası niteliğindeki fonlar hariç olmak üzere, yatırımcıya yapılacak ara ödeme tutarı, ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten bir önceki gün sonu itibarıyla hesabında bulunan fon katılma paylarının toplam değerinden fazla olamayacak.

Dağıtılabilir nakdin, hesaplanan net yatırım tutarlarının veya ara ödeme tutarlarının tamamını karşılamaya yetmemesi halinde SPK, mevcut nakitten mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının tam yararlanması amacıyla net yatırım tutarı en düşük yatırımcıdan başlanarak ödeme yapılmasına karar verebilecek. Kurul, bütün yatırımcılar için uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı da belirleyebilecek.

Bu kapsamda yapılacak ödemelerde yatırımcının net yatırım tutarı, hesaplama tarihleri itibarıyla belirlenen hak ve alacak tutarları veya kanunda öngörülen 1 milyon TL'lik ara ödeme üst sınırı aşılamayacak.

Ara ödeme karşılığında katılma paylarının iadesi yapılmayacak. Söz konusu paylar nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecek.

YATIRIMCILARIN NET YATIRIM TUTARI HESAPLANACAK

Fon mal varlığının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen dağıtılabilir tutarın, tasfiye kararından bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ve ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yetmemesi halinde, tasfiye bakiyesinden yapılacak ödemelerde yatırımcıların net yatırım tutarları dikkate alınacak.

Net yatırım tutarı, yatırımcıların fonlara fiilen yaptıkları nakit girişleri ve fonlardan gerçekleştirdikleri nakit çıkışları üzerinden hesaplanacak. Giriş ve çıkış tutarlarının hesaplanmasında, tasfiye tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim oranlarının aritmetik ortalaması, kıstelyevm usulü uygulanarak dikkate alınacak.

Giriş tutarının çıkış tutarından fazla olması durumunda, fondan yatırımcıya yapılan nakit çıkışları ilk giren ilk çıkar yöntemiyle düşülecek. Net yatırım tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak.

Kanun kapsamında nihai ödeme yapılırken yatırımcıya tasfiye mal varlığından, geri kazanım hesabından veya diğer hukuki yollarla daha önce yapılan ödemeler mahsup edilecek.

TEFAS'TA GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN TALİMATLAR DA KAPSAMA ALINDI

Kanun, belirli koşulları taşıyan ve işlemleri gerçekleştirilemeyen fon alım talimatlarına ilişkin düzenleme de içeriyor.

17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilmiş olmasına rağmen, ilgili fonun temerrüdü veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar kapsamında katılma payları bloke edilen kişiler, kanundaki tasfiye hükümlerine tabi olacak.

Bu kişilerin fon pay sahibi olarak kabul edilmesi, MKK kayıtları ile tasfiye işlemlerini yürüten kuruluşların kayıtlarının karşılaştırılması ve mutabakat sağlanması yoluyla belirlenecek.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiilleri işlediği ya da bu fiillerle birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara, tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme yapılmayacak.

FON MAL VARLIĞINDAN HUKUKA AYKIRI ÇIKARILAN DEĞERLER GERİ KAZANILACAK

Kanunun 5'inci maddesinde, fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerler ve bu işlemlerden doğan zararlara ilişkin sorumluluk düzenlendi.

Buna göre fon mal varlığından mevzuata aykırı olarak veya şeklen mevzuata uygun olsa bile fonun menfaatine yönelik gerçek bir ekonomik amacı bulunmaksızın karşılıksız ya da muvazaalı işlemlerle çıkarılan veya aktarılan değerler, hukuka aykırı çıkarılmış değer olarak kabul edilecek.

Kredi, borç, avans, teminat, devir, temlik, alım, satım, repo, ters repo veya benzeri işlem ve sözleşmeler yoluyla ilişkili taraflar, hâkim ortaklar, yöneticiler, bunların doğrudan veya dolaylı kontrol ettikleri kişiler ya da diğer üçüncü kişiler lehine aktarılan para, sermaye piyasası aracı, mal, hak ve alacaklar ile bunların yerine geçen veya değerlendirilmesiyle elde edilen değerler bu kapsamda değerlendirilecek.

Fonun zarar veya kaybından öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Zararın bu şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi ya da tahsil edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde, zararda sorumluluğu SPK tarafından belirlenen gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket ettiği tespit edilenler şahsen sorumlu tutulacak.

Sorumlu kişilerin görevlerinden ayrılmış olması, görev yaptıkları veya yönetim ya da kontrolü ellerinde bulundurdukları dönemde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

TMSF TAHSİLAT VE TAKİP İŞLEMLERİNİ BAŞLATACAK

SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, sorumluları ve bu kişilerin sorumlu oldukları tutarları belirleyerek TMSF'ye bildirecek.

SPK'nın bildirimi üzerine TMSF, sorumluların mal varlığından geri kazanım sağlanması amacıyla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsilat ve takip işlemlerini başlatacak.

TMSF, takip işlemlerinde ilgili kanunların yanı sıra Bankacılık Kanunu'nun belirtilen maddelerinde yer alan hükümleri uygulama yetkisine sahip olacak. Kanun kapsamında açılacak davalarda İstanbul idare mahkemeleri yetkili olacak.

EL KONULAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİ İÇİN DÜZENLEME

Fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesi uyarınca mal varlığı değerlerine el konulabilecek.

El konulan mal varlığı değerleri arasında doğrudan ilgili fona iadesi hukuken mümkün olan para ve sermaye piyasası araçlarının bulunması halinde, bunların ilgili fona veya geri kazanım hesabına iadesine karar verilebilecek.

Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı değerleri bakımından TMSF kayyım olarak atanabilecek. Kayyım atanması halinde TMSF, Bankacılık Kanunu'nda tanınan yetkileri kullanarak dava sonucunu beklemeksizin malvarlığını satabilecek veya tasfiye edebilecek. Satış ve tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar, her fon için ayrı açılan geri kazanım hesaplarında izlenecek.

Yargılama sonucunda müsaderesine karar verilen ve suçtan zarar gören fonun mal varlığından çıktığı veya fon zararının karşılığı olduğu mahkemece belirlenen değerlerin, Hazineye gelir kaydedilmeksizin ilgili yatırım fonuna aktarılmasına karar verilebilecek. Fonun tasfiyesi tamamlanmışsa tutarlar geri kazanım hesabına aktarılacak.

GERİ KAZANIM HESAPLARINDAKİ TUTARLAR NASIL DAĞITILACAK?

Kanun kapsamında tahsil edilen veya iade edilen tutarlar ile suçla bağlantılı mal varlığı değerlerinden ilgili fona ya da fon pay sahiplerine aktarılmasına karar verilen tutarlar, TMSF nezdinde her fon için ayrı alt hesaplarda izlenecek.

Geri kazanım hesaplarında bulunan tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ve fon pay sahiplerine yapılacak ödemeler için kullanılabilecek. Bu tutarlar başka bir amaçla kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek ve kamu alacakları için dahi haczedilemeyecek. Ayrıca üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

Geri kazanım hesaplarındaki tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra tasfiye ile görevli kuruluşa aktarılacak. Tasfiyesi tamamlanmış fonlarda ise tutarlar, SPK tarafından bildirilen fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) aktarılacak.

Ödemeler, katılma payı sahipliği oranında gerçekleştirilecek. Nihai dağıtım hariç olmak üzere, yatırımcıya yapılacak ödemenin işlem ve aktarım maliyetleri dikkate alınarak SPK tarafından belirlenecek asgari tutarın altında kalması halinde, bu tutar yatırımcı adına izlenecek. Biriken tutar asgari ödeme tutarına ulaştığında yatırımcıya ödeme yapılacak.

Geri kazanım hesabına aktarılan bir tutarın birden fazla fonla bağlantılı olması halinde fonlar arasındaki dağıtımın usul ve esasları; fon türleri, likidite yeterlik oranı, fon katılma payı sahipliği yapısı, yatırımcının korunması ve ilgili fonlardaki tasfiye oranı gibi ölçütler dikkate alınarak SPK tarafından belirlenecek.

UYGULAMA ESASLARINI SPK BELİRLEYECEK

Kanun kapsamında gerekli görülmesi halinde SPK ve YTM tarafından avukatlık, muhasebe ve yazılım geliştirme hizmetleri dışarıdan temin edilebilecek. Bu hizmetlerin koşulları SPK Karar Organı tarafından belirlenecek.

Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından düzenlenecek. TMSF'nin görev alanına giren konularda ise TMSF'nin görüşü alınacak.