Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilerek 3 puan kaybı yaşadı. Zirvedeki rakibiyle farkın 6'ya çıkmasına engel olamayan Kanarya, zorlu bir fikstüre de girecek. Özellikle Avrupa'da Liverpool ve Shakhtar Donetsk mücadeleleri kader belirleyici rol üstlenebilir. "KAPANMAYACAK PUAN FARKI DEĞİL!" ÖZEL | Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisinin ardından taraftarlara yeni bir mesaj verdi. 🎙 Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz #GSvFB https://t.co/Kv6q9yZc1r — Takvim (@takvim) October 26, 2026

İsmail Kartal, Galatasaray karşılaşmasından mağlup ayrıldı. (Fotoğraf: AA) Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, dikkat çeken ifadeler kullandı. Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıp sonrası Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz, Kartal'a "Taraftarlar belki de sizi ilk defa istifaya davet etti. Hisleriniz ne?" sorusunu yöneltmiş, tecrübeli çalıştırıcı da "Ben de üzgünüm. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Ama oldu. Futbolda bunlar var. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde derbi ve önemli maçlar var. Kazanırız, taraftarımızın gönlünü alırız." yanıtını vermişti.