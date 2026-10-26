ÖZEL: İsmail Kartal "Galatasaray'ı yeneriz" dedi sonuç hüsran oldu! Yine özür diledi
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. 2-2 sona eren Slavia Prag karşılaşmasının ardından Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz istifa sorusunu sormuştu. Tecrübeli çalıştırıcı ise Galatasaray'ı yeneceklerini söylemişti. Derbi mağlubiyetinin ardından bu kez de deneyimli teknik direktöre taraftara herhangi bir mesajı olup olmadığı sorusunu yöneltti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilerek 3 puan kaybı yaşadı. Zirvedeki rakibiyle farkın 6'ya çıkmasına engel olamayan Kanarya, zorlu bir fikstüre de girecek. Özellikle Avrupa'da Liverpool ve Shakhtar Donetsk mücadeleleri kader belirleyici rol üstlenebilir.
"KAPANMAYACAK PUAN FARKI DEĞİL!" ÖZEL | Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisinin ardından taraftarlara yeni bir mesaj verdi. 🎙 Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz #GSvFB https://t.co/Kv6q9yZc1r— Takvim (@takvim) October 26, 2026
Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıp sonrası Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz, Kartal'a "Taraftarlar belki de sizi ilk defa istifaya davet etti. Hisleriniz ne?" sorusunu yöneltmiş, tecrübeli çalıştırıcı da "Ben de üzgünüm. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Ama oldu. Futbolda bunlar var. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde derbi ve önemli maçlar var. Kazanırız, taraftarımızın gönlünü alırız." yanıtını vermişti.
YİNE AYNI CEVAP
Kartal'ın derbi sonrasındaki mesajı da yine aynı oldu. Ağgündüz'ün "Geçen hafta istifa sorusunu sormuştum derbiyi kazanıp taraftarımıza kendimizi affettiririz demiştiniz. Yeni bir mesajınız olacak mı taraftara?" sorusuna bu kez de "Çok üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz. Galatasaray ve Amedspor ile 6-7 puanlık fark var. 3 puanlık sistemde kapanmayacak bir şey değil. Çok fazla konuşmaya da gerek yok. Kötüydük bu akşam" ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal'ın cevabı taraftarları memnun etmedi.