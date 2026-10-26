Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha karıştı. RAMS Park'ta son düdüğün çalmasıyla birlikte Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan gerginlik, iki takım futbolcularının da dahil olduğu kavgaya dönüştü. Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı'nın da karşı karşıya geldiği olaylara polis ekipleri müdahale etti. Yaşananların ardından iki futbolcu kırmızı, iki futbolcu ise sarı kartla cezalandırıldı.

Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu birbirine girdi