Seyrantepe'de arbede! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bitti oyuncular birbirine girdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün ardından saha karıştı. Futbolcular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı, Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha karıştı. RAMS Park'ta son düdüğün çalmasıyla birlikte Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan gerginlik, iki takım futbolcularının da dahil olduğu kavgaya dönüştü. Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı'nın da karşı karşıya geldiği olaylara polis ekipleri müdahale etti. Yaşananların ardından iki futbolcu kırmızı, iki futbolcu ise sarı kartla cezalandırıldı.
SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN SAHA KARIŞTI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı Roland Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma çıktı.
İki oyuncunun karşı karşıya gelmesiyle başlayan gerginliğe bir Galatasaray antrenörü de dahil oldu.
Olayların büyümesi üzerine iki takımın diğer futbolcuları da tartışmanın yaşandığı bölgede toplandı. Saha içinde karşılıklı itişmeler yaşandı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI İLE ARCHIE BROWN BİRBİRİNE GİRDİ
Derbinin ardından yaşanan olaylarda Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown da karşı karşıya geldi.
İki futbolcu arasındaki fiziksel mücadele sırasında oyuncular birbirlerini yere düşürdü.
Yerde devam eden gerginliğin ardından diğer futbolcular araya girerek Abdülkerim ve Brown'ı birbirinden ayırmaya çalıştı.
KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu.
Emniyet güçleri, futbolcuları birbirinden uzaklaştırmak ve olayların büyümesini önlemek amacıyla sahaya girdi.
Yaklaşık 3-4 dakika sürdüğü aktarılan kavga, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından sona erdi.
DERBİ SONRASI 2 KIRMIZI KART ÇIKTI
Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra yaşanan olayların ardından hakem Atilla Karaoğlan kartlarına başvurdu.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown kırmızı kart gördü.
Böylece iki takım da saha içindeki kavganın ardından birer kırmızı kartla cezalandırıldı.
SALLAI VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SARI KART
Son düdükten sonra başlayan gerginliğin ilk anlarında karşı karşıya gelen Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu da hakem tarafından cezalandırıldı.
Galatasaraylı Sallai ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.
Böylece derbi sonrasında yaşanan olayların ardından toplam 2 kırmızı ve 2 sarı kart gösterildi.
DERBİDE İLK SANİYELERDE DE GERGİNLİK YAŞANMIŞTI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, henüz ilk dakikada yaşanan tartışmayla başlamıştı.
Karşılaşmanın 16. saniyesinde Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında hava topu mücadelesinin ardından gerginlik çıkmıştı.
İki futbolcunun karşı karşıya gelmesi üzerine diğer oyuncular ve hakemler araya girmiş, kısa süreli tartışmanın ardından mücadele devam etmişti.
GALATASARAY DERBİYİ 2-1 KAZANDI
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların gollerini 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golü ise 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Galatasaray, galibiyetle puanını 22'ye yükseltirken Fenerbahçe 16 puanda kaldı. İki takım arasındaki fark 6 puana çıktı.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI GÖSTERİLEN KARTLAR
KIRMIZI KARTLAR
Abdülkerim Bardakcı – Galatasaray
Archie Brown – Fenerbahçe
SARI KARTLAR
Roland Sallai – Galatasaray
Kerem Aktürkoğlu – Fenerbahçe