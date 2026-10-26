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Seyrantepe'de arbede! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bitti oyuncular birbirine girdi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün ardından saha karıştı. Futbolcular arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı, Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart gördü.

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Seyrantepe'de arbede! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bitti oyuncular birbirine girdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha karıştı. RAMS Park'ta son düdüğün çalmasıyla birlikte Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan gerginlik, iki takım futbolcularının da dahil olduğu kavgaya dönüştü. Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı'nın da karşı karşıya geldiği olaylara polis ekipleri müdahale etti. Yaşananların ardından iki futbolcu kırmızı, iki futbolcu ise sarı kartla cezalandırıldı.

Video Oynatma İkonu Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu birbirine girdi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün ardından saha içinde kavga çıktı. (Fotoğraf: AA)Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün ardından saha içinde kavga çıktı. (Fotoğraf: AA)

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN SAHA KARIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı Roland Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma çıktı.

İki oyuncunun karşı karşıya gelmesiyle başlayan gerginliğe bir Galatasaray antrenörü de dahil oldu.

Olayların büyümesi üzerine iki takımın diğer futbolcuları da tartışmanın yaşandığı bölgede toplandı. Saha içinde karşılıklı itişmeler yaşandı.

Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki gerginlik, derbi sonrasında büyüdü. (Fotoğraf: AA)Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki gerginlik, derbi sonrasında büyüdü. (Fotoğraf: AA)

ABDÜLKERİM BARDAKCI İLE ARCHIE BROWN BİRBİRİNE GİRDİ

Derbinin ardından yaşanan olaylarda Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown da karşı karşıya geldi.

İki futbolcu arasındaki fiziksel mücadele sırasında oyuncular birbirlerini yere düşürdü.

Yerde devam eden gerginliğin ardından diğer futbolcular araya girerek Abdülkerim ve Brown'ı birbirinden ayırmaya çalıştı.

Galatasaraylı Roland Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya geldi. (Fotoğraf: AA)Galatasaraylı Roland Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya geldi. (Fotoğraf: AA)

KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu.

Emniyet güçleri, futbolcuları birbirinden uzaklaştırmak ve olayların büyümesini önlemek amacıyla sahaya girdi.

Yaklaşık 3-4 dakika sürdüğü aktarılan kavga, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından sona erdi.

Son düdüğün ardından iki takımın çok sayıda futbolcusu saha içindeki tartışmaya dahil oldu. (Fotoğraf: AA)Son düdüğün ardından iki takımın çok sayıda futbolcusu saha içindeki tartışmaya dahil oldu. (Fotoğraf: AA)

DERBİ SONRASI 2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra yaşanan olayların ardından hakem Atilla Karaoğlan kartlarına başvurdu.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown kırmızı kart gördü.

Böylece iki takım da saha içindeki kavganın ardından birer kırmızı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray teknik ekibinden bir antrenörün de yaşanan gerginliğe karıştığı aktarıldı. (Fotoğraf: AA)Galatasaray teknik ekibinden bir antrenörün de yaşanan gerginliğe karıştığı aktarıldı. (Fotoğraf: AA)

SALLAI VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SARI KART

Son düdükten sonra başlayan gerginliğin ilk anlarında karşı karşıya gelen Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu da hakem tarafından cezalandırıldı.

Galatasaraylı Sallai ve Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

Böylece derbi sonrasında yaşanan olayların ardından toplam 2 kırmızı ve 2 sarı kart gösterildi.

Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında fiziksel mücadele yaşandı. (Fotoğraf: AA)Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında fiziksel mücadele yaşandı. (Fotoğraf: AA)

DERBİDE İLK SANİYELERDE DE GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, henüz ilk dakikada yaşanan tartışmayla başlamıştı.

Karşılaşmanın 16. saniyesinde Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında hava topu mücadelesinin ardından gerginlik çıkmıştı.

İki futbolcunun karşı karşıya gelmesi üzerine diğer oyuncular ve hakemler araya girmiş, kısa süreli tartışmanın ardından mücadele devam etmişti.

Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown, yaşanan gerginlik sırasında yere düştü. (Fotoğraf: AA)Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown, yaşanan gerginlik sırasında yere düştü. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY DERBİYİ 2-1 KAZANDI

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Galatasaray, galibiyetle puanını 22'ye yükseltirken Fenerbahçe 16 puanda kaldı. İki takım arasındaki fark 6 puana çıktı.

İki futbolcuyu ayırmak için diğer oyuncular da araya girdi. (Fotoğraf: AA)İki futbolcuyu ayırmak için diğer oyuncular da araya girdi. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI GÖSTERİLEN KARTLAR

KIRMIZI KARTLAR

Abdülkerim Bardakcı – Galatasaray

Archie Brown – Fenerbahçe

SARI KARTLAR

Roland Sallai – Galatasaray

Kerem Aktürkoğlu – Fenerbahçe

Kahraman Osimhen! Galatasaray derbide Fenerbahçeyi 2-1 yendiKahraman Osimhen! Galatasaray derbide Fenerbahçeyi 2-1 yendi
Kahraman Osimhen! Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi

Kahraman Osimhen! Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi
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Burak Zihni
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