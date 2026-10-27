"Adayımız hazır" diyen CHP'den Özgür Özel'e 'YENİ' kontra: "Cesaret edemez"... Mansur Yavaş'ın planı
Eski ve 'YENİ' CHP hattındaki taht kavgası kızıştı. Ekrem İmamoğlu'nun mevcut durumu ve Mansur Yavaş'ın bağımsız kalışı okları Özgür Özel'e çevirdi. CHP'den Özel'in adaylık ihtimaline ilişkin çarpıcı bir değerlendirme geldi. Dokunulmazlık fezlekelerini işaret eden CHP'li kurmaylar, "Özgür Özel dokunulmazlık zırhını riske atamaz, dolayısıyla cumhurbaşkanı adaylığına cesaret edemez. Kukla birini işaret eder" dedi. CHP kurultay sonrası adayını açıklamaya hazırlanırken, Mansur Yavaş'a kapılar tamamen kapatılmış durumda. Danışmanları üzerinden nabız yoklayan Yavaş'ın masasında ise "Ortak adaylık" planı var.
Eski ve 'YENİ' CHP arasındaki kavga tüm hızıyla devam ederken "Muhalefetin adayı kim olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun mevcut durumu ve devam eden davaları ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bağımsız hareket etme kararı sonrası gözler YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e çevrildi.
Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel'in aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladığı iddia edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özel'in adaylık ihtimaline ilişkin çarpıcı bir değerlendirme geldi.
CHP FEZLEKELERİ İŞARET ETTİ: ÖZGÜR ÖZEL ADAYLIĞA CESARET EDEMEZ
SABAH'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Özgür Özel hakkında halihazırda TBMM'de 60'ı aşkın fezleke bulunduğuna dikkat çeken CHP'li kurmaylar, "Dokunulmazlık zırhını riske atamaz, dolayısıyla cumhurbaşkanı adaylığına cesaret edemez" dedi.
Yalnızca Özel'in değil, hakkında fezleke bulunan YENİ Partili diğer kurmayların da dokunulmazlık avantajını terk edemeyeceği belirtiliyor.
Nitekim Özgür Özel'in günün sonunda 'kukla' bir cumhurbaşkanı adayını işaret edip YENİ Partilileri bu isim etrafında kenetlemeye çalışacağı söyleniyor.
MANSUR YAVAŞ'LA ŞARTLI PAZARLIK BOZULDU... CHP'NİN ADAYI HAZIR!
Bir yandan da CHP, istifa edip rozet çıkaran Mansur Yavaş'a kapıları kapamış durumda. CHP Genel Merkezi ve Yavaş arasında bozulan şartlı pazarlığı da ilk kez Takvim.com.tr kamuoyuna duyurmuştu.
Haziran 2026'da CHP'den Yavaş'a "Ayrışmanın parçası olma adayımız ol" teklifi yapılmış, aynı zamanda "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı gitmişti.
Günün sonunda Mansur Yavaş CHP'den ayrıldı. CHP de rotayı yeni adaya kırdı.
GÜRSEL TEKİN ADAYI TARİF ETTİ: KURULTAY SONRASI AÇIKLANACAK
CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, adayın profilini bile çıkardı.
Tekin, "Öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek, çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek. Bugünkü yeni Türkiye'ye, Orta Doğu'suna, Asya'sına, Afrika'sına vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Sayın Genel Başkan'ın aklında" ifadelerini kullandı.
CHP'li Tekin geçtiğimiz gün de "CHP'nin adayı var. Günü gelince genel başkanımız paylaşır" diyerek kurultay sonrasını işaret etti.
Bu kapsamda CHP'nin adayının kurultay sonrası açıklanması bekleniyor.
MANSUR YAVAŞ'IN PLANI
CHP'den istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kendisine yöneltilen sorulara "İzleyip, göreceğiz. Önceliğimiz Ankara" diye yanıt veren Mansur Yavaş ise adaylık için nabız yokluyor. ABB Başkanı'nın çekirdek ekibi ise "50+1" şartı koşarak, Yavaş'ı muhalefetin ortak adayı olarak konumlandırmak istiyor.
Mansur Yavaş'ın yakın çevresine "Ben hizmeti askerlik görevi gibi gördüm. Benden böyle bir şey istenirse bunu askerlik görevi sayarım" dediği öne sürüldü.
Yavaş'ın başdanışmanı Feramuz Üstün fondaş SÖZCÜ TV'de "Mansur Yavaş adaylıktan geri durmaz. Kendisi şu an kararını vermiş değil ama bana göre aday olmama ihtimali yoktur" açıklamasında bulundu.
Yavaş'ın eski basın ve kampanya danışmanı Volkan Memduh Gültekin de geçtiğimiz ay "50+1 olmazsa Mansur Yavaş olmaz" deyip muhalefet bloğuna şart koşmuştu.