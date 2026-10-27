ʺCHP'nin adayı hazırʺ diyen Gürsel Tekin ʺGünü gelince genel başkanımız paylaşırʺ ifadelerini kullandı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) GÜRSEL TEKİN ADAYI TARİF ETTİ: KURULTAY SONRASI AÇIKLANACAK CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, adayın profilini bile çıkardı. Tekin, "Öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek, çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek. Bugünkü yeni Türkiye'ye, Orta Doğu'suna, Asya'sına, Afrika'sına vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Sayın Genel Başkan'ın aklında" ifadelerini kullandı.



MANSUR YAVAŞ'IN PLANI



CHP'den istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kendisine yöneltilen sorulara "İzleyip, göreceğiz. Önceliğimiz Ankara" diye yanıt veren Mansur Yavaş ise adaylık için nabız yokluyor. ABB Başkanı'nın çekirdek ekibi ise "50+1" şartı koşarak, Yavaş'ı muhalefetin ortak adayı olarak konumlandırmak istiyor.



Mansur Yavaş'ın yakın çevresine "Ben hizmeti askerlik görevi gibi gördüm. Benden böyle bir şey istenirse bunu askerlik görevi sayarım" dediği öne sürüldü.



Yavaş'ın başdanışmanı Feramuz Üstün fondaş SÖZCÜ TV'de "Mansur Yavaş adaylıktan geri durmaz. Kendisi şu an kararını vermiş değil ama bana göre aday olmama ihtimali yoktur" açıklamasında bulundu.



Yavaş'ın eski basın ve kampanya danışmanı Volkan Memduh Gültekin de geçtiğimiz ay "50+1 olmazsa Mansur Yavaş olmaz" deyip muhalefet bloğuna şart koşmuştu.

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