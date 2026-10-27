Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutklanan Alihan Kuriş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Demirkol'un 26 Ağustos 2026'da tanık sıfatıyla alınan ifadesinde ise Denizolgun'un özel doktoru olmadığını söylediği aktarıldı. Demirkol, olayın yaşandığı gün çiftliğe gittiğinde Murat Bayrak ile yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu, Denizolgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini ve ölümünü şüpheli olarak değerlendirmediğini öne sürdü. Polisleri kimin aradığını bilmediğini belirten Demirkol, kendisinin çiftliğe ulaşmasından yaklaşık bir saat sonra polis ekiplerinin olay yerine geldiğini anlattı. Ancak soruşturma kapsamında elde edilen 155 acil çağrı kayıtları, polis tutanakları ve tanık ifadeleri, Demirkol'un anlatımıyla örtüşmedi.

Denizolgun'un şüpheli ölümünün yaşandığı çiftlik (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) POLİSİ BİZZAT ARADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İddianameye giren Riva Polis Merkezi Amirliğinin 31 Ağustos tarihli yazısına eklenen 155 acil çağrı ihbarı çözüm tutanağına göre, polis ekiplerini arayan kişinin Nurettin Demirkol olduğu belirlendi. Olay yerine ilk ulaşan polis memuru Z.G. de tanık ifadesinde, kendilerini arayan kişinin Denizolgun'un özel doktoru olduğunu söylediğini, ölümü şüpheli değerlendirdiğini ve olay yerine gittiklerinde kendilerini aynı doktorun karşıladığını anlattı. Olay yeri inceleme memuru E.T. ise Demirkol'un kendisini Denizolgun'un özel doktoru ve aileden biri olarak tanıttığını belirtti. Savcılık, Demirkol'un polisleri kimin aradığını bilmediğine, özel doktor olmadığına ve ölümü şüpheli değerlendirmediğine ilişkin beyanlarının resmi kayıtlar ve tanık ifadeleriyle çeliştiğini vurguladı.

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İddianamede dikkat çekilen bir diğer çelişki, Denizolgun'un cansız bedeni üzerindeki kan izlerine ilişkin oldu. Demirkol, savcılık ifadesinde Denizolgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini söyledi. Ancak Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında bulunan olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağında, Demirkol'un Denizolgun'un ağzının sağ tarafından kan sızdığını ve kanın yastığı ıslattığını söylediği belirtildi. Olay yerinde görev yapan bilirkişi doktorunun da Denizolgun'un yüzünün kanlı olduğunu ve ağzından hala kan aktığını ifade ettiği kaydedildi. Savcılık, Demirkol'un kan izlerine ilişkin farklı beyanlarını da gerçeğe aykırı tanıklık suçlamasının dayanakları arasında gösterdi. ALİHAN KURİŞ VE HİLMİ TUNA KURİŞ DE ÇİFTLİKTEYDİ

Soruşturma dosyasında öne çıkan bir başka ayrıntı ise Denizolgun'un hayatını kaybettiği gece çiftlikte bulunan kişilere ilişkin oldu. Demirkol, savcılık ifadesinde çiftliğe gittiğinde yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söyledi. Alihan Kuriş, Ahmet Yum ve Ahmet Gökçen'in olay yerine gelip gelmediğini ise hatırlamadığını belirtti.

Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir - Takvim Fotoğraf Arşivi) Ancak iddianamede, olay yeri inceleme raporu, HTS kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda Alihan Kuriş ile Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde bulunduğunun sabit olduğu ifade edildi. Özellikle Hilmi Tuna Kuriş'in çiftlikteki baz kaydının Demirkol'un kaydından daha önceye ait olduğu ve ikili arasında ardışık telefon görüşmelerinin bulunduğu tespitine yer verildi. Savcılık, bu veriler karşısında Demirkol'un olay yerindeki diğer kişilerin varlığını bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu değerlendirdi. Olay yerindeki bilirkişi doktoru da tanık ifadesinde, Demirkol'un yanında yaklaşık 1,60 metre boyunda bir avukat bulunduğunu ve Alihan Kuriş'in de olay yerine geldiğini anlattı.