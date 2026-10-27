Türkiye, küresel ölçekte enerji krizinin yaşandığı günlerde Milli Enerji 2040 vizyonunun açıklamaya hazırlanıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, küresel enerji haritasının yeniden şekillendiği dönemde Türkiye'nin attığı stratejik adımları köşesine taşıdı. TARİHİ KIRILMA 2017'DE MİLLİ ENERJİ POLİTİKASIYLA BAŞLADI ABD-İsrail-İran savaşı, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz, petrol altyapılarına yönelik saldırılar ve küresel enerji arzındaki daralma dünya ekonomilerini yeni bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri hayat pahalılığı protestolarını beraberinde getirirken, birçok ülke enerji güvenliğini sağlamak için yeni arayışlara yöneldi. Türkiye ise 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında atılan adımlarla bu süreçte farklı bir konumda bulunuyor.

Berat Albayrak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



BERAT ALBAYRAK'IN ENERJİ VİZYONUNDAN 2040 HAMLESİNE



Türkiye'nin enerji alanındaki yeni hedeflerinin 2017'de başlatılan politikaların devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Güngör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 5 Kasım'da açıklayacağı 2040 vizyonunun ayrıntılarını da paylaştı. Elektrifikasyon, yenilenebilir enerji, nükleer yatırımlar ve enerji altyapısının güçlendirilmesi üzerine kurulan yeni strateji kapsamında, 2040 yılına kadar enerji ve maden sektörlerinde 300 milyar doların üzerinde yatırım yapılması planlanıyor.

Güngör'ün yazısında, Berat Albayrak döneminde temelleri atılan enerji politikalarının Türkiye'nin küresel enerji krizlerine karşı dayanıklılığını artırma hedefindeki rolü ve 2040 yol haritasının bu süreci nasıl ileri taşıyacağı ele alındı.

İşte Güngör'ün 27 Ekim tarihli yazısı:



ABD-İsrail-İran savaşı, Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nda petrol altyapısına yönelik saldırılar, Libya'da yaşanan üretim kayıpları derken dünya yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya... Avrupa'da enerji fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle hayat pahalılığı protestoları yayılıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri ve enerji tesislerini hedef alan İHA saldırıları, ülkenin yakıt altyapısını olumsuz etkiliyor. Güneydoğu Asya'da enerji arz güvenliği ve çevre krizleri ekseninde tansiyon yükseliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarının yol açtığı enflasyon, ulusal bütçeler üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Kasım başındaki ara seçimler öncesinde baskı altında olan ABD yönetimi, Rusya ile acele bir dizel anlaşması yaparak fiyatlardaki yükselişi baskılamayı amaçlıyor.