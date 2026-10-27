Milli Enerji hamlesi 2040'a taşınıyor! Berat Albayrak'ın adımlarıyla başlayan süreçte 300 milyar dolarlık yeni hedef
Dünya, savaşlar ve jeopolitik gerilimlerin tetiklediği yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya kalırken Türkiye, 2017 yılında Berat Albayrak'ın öncülüğünde hayata geçirilen Milli Enerji ve Maden Politikası'nın kazanımlarıyla Milli Enerji 2040 vizyonuna hazırlanıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden yerli petrol üretimine, nükleer enerjiden yenilenebilir kaynaklara uzanan stratejik hamlelerin Türkiye'ye sağladığı avantajları kaleme aldı. Güngör yeni yol haritasıyla 2040'a kadar enerji ve maden sektörlerinde yapılması planlanan yatırımların toplamı 300 milyar doların üzerine çıkacağını ifade etti.
Türkiye, küresel ölçekte enerji krizinin yaşandığı günlerde Milli Enerji 2040 vizyonunun açıklamaya hazırlanıyor.
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, küresel enerji haritasının yeniden şekillendiği dönemde Türkiye'nin attığı stratejik adımları köşesine taşıdı.
TARİHİ KIRILMA 2017'DE MİLLİ ENERJİ POLİTİKASIYLA BAŞLADI
ABD-İsrail-İran savaşı, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz, petrol altyapılarına yönelik saldırılar ve küresel enerji arzındaki daralma dünya ekonomilerini yeni bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri hayat pahalılığı protestolarını beraberinde getirirken, birçok ülke enerji güvenliğini sağlamak için yeni arayışlara yöneldi. Türkiye ise 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında atılan adımlarla bu süreçte farklı bir konumda bulunuyor.
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, küresel enerji haritasının yeniden şekillendiği dönemde Türkiye'nin attığı stratejik adımları köşesine taşıdı. Güngör, Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu enerjide tam bağımsızlık vizyonunun Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Güneydoğu'daki petrol üretimi, yerli sondaj filosu, nükleer enerji yatırımları ve uluslararası arama anlaşmalarıyla somut sonuçlara dönüştüğüne dikkat çekti.
BERAT ALBAYRAK'IN ENERJİ VİZYONUNDAN 2040 HAMLESİNE
Türkiye'nin enerji alanındaki yeni hedeflerinin 2017'de başlatılan politikaların devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Güngör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 5 Kasım'da açıklayacağı 2040 vizyonunun ayrıntılarını da paylaştı. Elektrifikasyon, yenilenebilir enerji, nükleer yatırımlar ve enerji altyapısının güçlendirilmesi üzerine kurulan yeni strateji kapsamında, 2040 yılına kadar enerji ve maden sektörlerinde 300 milyar doların üzerinde yatırım yapılması planlanıyor.
Güngör'ün yazısında, Berat Albayrak döneminde temelleri atılan enerji politikalarının Türkiye'nin küresel enerji krizlerine karşı dayanıklılığını artırma hedefindeki rolü ve 2040 yol haritasının bu süreci nasıl ileri taşıyacağı ele alındı.
İşte Güngör'ün 27 Ekim tarihli yazısı:
ABD-İsrail-İran savaşı, Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nda petrol altyapısına yönelik saldırılar, Libya'da yaşanan üretim kayıpları derken dünya yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya... Avrupa'da enerji fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle hayat pahalılığı protestoları yayılıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri ve enerji tesislerini hedef alan İHA saldırıları, ülkenin yakıt altyapısını olumsuz etkiliyor. Güneydoğu Asya'da enerji arz güvenliği ve çevre krizleri ekseninde tansiyon yükseliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarının yol açtığı enflasyon, ulusal bütçeler üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Kasım başındaki ara seçimler öncesinde baskı altında olan ABD yönetimi, Rusya ile acele bir dizel anlaşması yaparak fiyatlardaki yükselişi baskılamayı amaçlıyor.
Anlayacağınız, enerji tedarikinde ortaya çıkan sorunlar küresel ekonomilerdeki baskıyı artırıyor.
Uzmanlar, önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya enerji haritasının yeniden çizileceğini öngörüyor.
Peki ya Türkiye bu süreçten nasıl etkileniyor?
Elbette yükselen emtia fiyatları Türkiye'de de maliyetleri artırıyor.
Ancak…
2017'de Berat Albayrak'ın vizyonuyla başlayan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' hamleleri küresel enerji akışında yaşanan kırılmada Türkiye'yi bir adım öne çıkarmış durumda. Yerli gemiler, mühendisler ve teknik imkanlarla arama çalışmalarının başlatılması, Karadeniz'deki dev doğalgaz keşfiyle yerli gazın hanelere ulaşması, Güneydoğu'da açılan petrol kuyuları, Somali, Libya, Pakistan gibi ülkelerde petrol-gaz arama anlaşmaları, Akkuyu'da faaliyete geçmeye hazırlanan nükleer santral, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 63.1'e çıkarılması hepsi enerjide tam bağımsızlık vizyonunun parçalarıydı.
Şimdi Türkiye yeni bir stratejik hamleye daha hazırlanıyor.
2040 vizyonu…
Bu vizyonun temelinde elektrifikasyon var.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni vizyonu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde, 5 Kasım'da İstanbul- Dolmabahçe'de açıklayacak.
Türkiye'nin enerji alanındaki 2040 stratejisi üç temel başlık üzerine kuruluyor: Talep, bağımlılık ve karbonsuzlaşma. Yeni enerji mimarisi beş temel başlıkta ele alınacak. Bunlar arasında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, petrol ve doğalgaz ile madenler var.
Binalardan sanayiye, ulaşımdan tarıma ve imalata kadar Türk ekonomisi elektriklendirilecek. 2040'ta Türkiye, enerji ihtiyacının yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor. 2024-2030 döneminde enerji verimliliği alanında 20 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. Birincil enerji tüketiminin yüzde 15 azaltılması planlanıyor. Akkuyu dışında Sinop ve Trakya'da birer nükleer santral daha kurulması, büyük ölçekli nükleer santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörler (SMR) alanında da yatırım ve işbirliği fırsatları yeni vizyonda yer alacak başlıklar. 2040 vizyonunda dijitalleşme, altyapı ve bölgesel bağlantılar da ön planda olacak.
Elektrik iletim şebekesinin güçlendirilmesi için 2035'e kadar en az 30 milyar dolar, dağıtım şebekesi için ise en az 50 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. Doğalgaz depolama tesisleri, yeniden gazlaştırma terminalleri, boru hatları ve kompresör istasyonları gibi altyapılar da geliştirilecek. Komşu ülkelerle doğalgaz, elektrik ve petrol alanlarında bölgesel bağlantılar kurulması da planlar arasında. 2040'a kadar enerji ve maden sektörlerinde yapılması planlanan yatırımların toplamı 300 milyar doların üzerine çıkacak. Türkiye Petrolleri, Eti Maden, BOTAŞ, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) yeniden yapılandırılacak, "ulusal şampiyonlar" haline getirilecek.
Türkiye, 2040 vizyonuyla, küresel enerji haritası yeniden şekillenirken, oyunda başat aktörlerden biri olduğunu gösterecek.