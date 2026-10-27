Ekonomide yeni hedefler belli oldu: 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı... Enflasyon beklentisi yüzde 21
Türkiye ekonomisine ilişkin temel hedef ve politikaların yer aldığı 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan programa göre, gelecek yıl için büyüme hedefi yüzde 4,2, enflasyon hedefi ise yüzde 21 olarak belirlendi. Programda ayrıca istihdam, dış ticaret ve cari açık gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentiler detaylı şekilde yer aldı.
Türkiye ekonomisinin gelecek yılki rotasını çizecek temel makroekonomik hedefler resmiyet kazandı. Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, Türkiye ekonomisine ilişkin temel ekonomik büyüklükler ve hedefler detaylı şekilde yer aldı.
BÜYÜME VE ENFLASYON HEDEFLERİ BELİRLENDİ
Açıklanan verilere göre, büyümede bu yıla ilişkin gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olurken, ekonominin 2027'de yüzde 4,2 büyüyeceği öngörüldü.
Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,4 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 21 olarak kayıtlara geçti.
İSTİHDAMDA 657 BİN KİŞİLİK ARTIŞ BEKLENTİSİ
Öngörülen büyüme çerçevesinde istihdamın 2027'de 657 bin kişi artması bekleniyor.
İşsizlik oranının ise bu yıl yüzde 8,1 olması öngörülürken gelecek yıl hedefi yüzde 8 olarak belirlendi.
DIŞ TİCARET VE CARİ AÇIK ÖNGÖRÜLERİ
İhracatın, 2026 sonunda 282 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl 292 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.
İthalatın ise bu yıl sonunda 387 milyar dolar olacağı, 2027'de 397 milyar dolar seviyesine yükseleceği ve dış ticaret açığının da gelecek yıl 105 milyar dolar olacağı tahmin edildi.
Cari işlemler açığının 2027'de 38,5 milyar dolar seviyesinde kaydedilmesiyle açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,9 olacağı öngörüldü.