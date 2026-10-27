İşsizlik oranının ise bu yıl yüzde 8,1 olması öngörülürken gelecek yıl hedefi yüzde 8 olarak belirlendi.

DIŞ TİCARET VE CARİ AÇIK ÖNGÖRÜLERİ

İhracatın, 2026 sonunda 282 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl 292 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

İthalatın ise bu yıl sonunda 387 milyar dolar olacağı, 2027'de 397 milyar dolar seviyesine yükseleceği ve dış ticaret açığının da gelecek yıl 105 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

Cari işlemler açığının 2027'de 38,5 milyar dolar seviyesinde kaydedilmesiyle açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,9 olacağı öngörüldü.

İşsizliğin yüzde 8'e düşürülmesi ve istihdamın 657 bin kişi artırılması planlanıyor.