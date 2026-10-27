Bakırköy Belediyesi'ne ihale ve irtikap soruşturması! 68 şüpheliden 37'si gözaltına alındı
Bakırköy Belediyesi’ne yönelik ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İhaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Belediyesi'nde 2024-2026 yılları arasında yapılan ihalelerde usulsüzlük ve kamu zararı oluştuğu, işyeri ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları üzerine 37 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, belediye başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldı.
HUKUKA AYKIRI PARA TALEP EDİLDİ VERMEYENLERE RUHSAT VERİLMEDİ
Ayrıca iş yeri çalışma ruhsatı almak isteyen işletmecilerden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, istenen parayı ödemeyenlerin ruhsat işlemlerinin ise kasıtlı olarak sürüncemede bırakıldığı tespit edildi.
42 İHALE DOSYASINDA İNCELEME
Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 2024-2026 yıllarında belediyenin farklı müdürlüklerince açık ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. İlgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde derinleştirilen soruşturmada şüphelilere ait HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları analiz edildi, iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandı.
İHALEYE FESAT VE İRTİKAP: GÖZALTI LİSTESİNDE 68 ŞÜPHELİ VAR
Elde edilen deliller doğrultusunda, "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personelinin yanı sıra ihalelere giren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen 68 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, ifade alma, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne talimat verdi.
37 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"'5237 sayılı Türk Ceza Kanunu', '5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu', '4734 sayılı Kamu İhale Kanunu', '4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu' ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri gözetilerek, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporlarının analizlerinin yapıldığı, iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerine başvurulması sonrası, atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne yakalama, gözaltına alma, ifade alma, inceleme, arama ve el koyma talimatı verilmiştir."