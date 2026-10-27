Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, belediye başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldı.

Bakırköy Belediyesi'nde 2024-2026 yılları arasında yapılan ihalelerde usulsüzlük ve kamu zararı oluştuğu, işyeri ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları üzerine 37 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca iş yeri çalışma ruhsatı almak isteyen işletmecilerden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, istenen parayı ödemeyenlerin ruhsat işlemlerinin ise kasıtlı olarak sürüncemede bırakıldığı tespit edildi.

Belediye binasında arama yapıldı. (Foto: DHA)



42 İHALE DOSYASINDA İNCELEME

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 2024-2026 yıllarında belediyenin farklı müdürlüklerince açık ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. İlgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde derinleştirilen soruşturmada şüphelilere ait HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları analiz edildi, iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandı.



İHALEYE FESAT VE İRTİKAP: GÖZALTI LİSTESİNDE 68 ŞÜPHELİ VAR

Elde edilen deliller doğrultusunda, "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personelinin yanı sıra ihalelere giren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli belirlendi.