İnan Altınbaş fon krizinde topu kardeşine attı: 'Fonda ne bir hesabım ne de param vardır'
Fon soruşturmasında tutuklanan İnan Altınbaş'ın savunması ortaya çıktı. Atlas Portföy'de hesabı bulunmadığını söyleyen Altınbaş, kardeşi Nusret'i işaret etti. Dosyada 16 milyar liralık fon çıkışı da gündemde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Altınbaş ailesinden, İnan Altınbaş'ın da olduğu 15 şüpheli tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim olan Nusret Altınbaş da sevk edildiği hâkimlikçe tutuklandı.
SABAH, tutuklanan Altınbaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın savunmasına ulaştı. Yüzde 41,7'si Altınbaş ailesine, yüzde 58,3'ü ise Nusret Altınbaş'ın sahibi olduğu Aynus Holding'e ait olan Atlas Portföy'ün fonlarından, eylül ayı başında patlak veren fon krizinden önce 16 milyar liralık çıkış gerçekleştirildiği belirlenmişti.
AYLIK GELİRİ 750 BİN LİRA
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre,Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Altınbaş'ın, savcılığın tespitlerine ilişkin 3 avukatıyla birlikte yaptığı savunma ortaya çıktı. 2 çocuklu 64 yaşındaki Altınbaş, kendisini aylık 750 bin lira geliri olan kuyumcu olarak tanımladı. Hâkimlikteki sorgusunda emniyette ifade verdiğini ve aynen tekrar ettiğini dile getiren Altınbaş, "Fonda ne bir hesabım ne de param vardır. Atlas Portföy'ün sahibi kardeşim diye buradayım. Toplumun tanıdığı bir iş adamıyım. Kardeşimin kendine ait bir şirketi vardır. Şirket işleri onu ilgilendirir. Oluşan zararın giderilmesine katkı sağlamak istiyorum. Elimizden ne gelirse yapacağım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.
Altınbaş'ın sözlerinden sonra 3 avukatından biri olan Umut Metin söz aldı. Müvekkilinin Türkiye'nin en varlıklı 50 insanından biri olduğunu vurgulayan avukat Metin, "Altunbaş Holding'in sahibidir. Alnus'un sahibi Nusret Altınbaş ise kendi şirketini yönetmektedir. Bu kişi 56 yaşındadır. Bu kişi bir iş yapmıştır. Kardeşinin yaptığı işten müvekkilimi ilgilendirmez. Eğer devlet bir talepte bulunursa müvekkilim bu talebi karşılamak istemektedir" savunmasında bulundu.
Fon soruşturmasında 2 milyar liralık yeni ödeme de yapıldı. A1 Capital ve Pardus tarafından gönüllü ödeme kapsamında TMSF hesaplarına toplam 2 milyar lira yatırıldı. Son ödemeyle birlikte geri ödenen toplam tutar 12 milyar 300 milyon liraya yükseldi.