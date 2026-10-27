Dosyada 16 milyar liralık fon çıkışı gündemde

Altınbaş'ın sözlerinden sonra 3 avukatından biri olan Umut Metin söz aldı. Müvekkilinin Türkiye'nin en varlıklı 50 insanından biri olduğunu vurgulayan avukat Metin, "Altunbaş Holding'in sahibidir. Alnus'un sahibi Nusret Altınbaş ise kendi şirketini yönetmektedir. Bu kişi 56 yaşındadır. Bu kişi bir iş yapmıştır. Kardeşinin yaptığı işten müvekkilimi ilgilendirmez. Eğer devlet bir talepte bulunursa müvekkilim bu talebi karşılamak istemektedir" savunmasında bulundu.

Fon soruşturmasında 2 milyar liralık yeni ödeme de yapıldı. A1 Capital ve Pardus tarafından gönüllü ödeme kapsamında TMSF hesaplarına toplam 2 milyar lira yatırıldı. Son ödemeyle birlikte geri ödenen toplam tutar 12 milyar 300 milyon liraya yükseldi.