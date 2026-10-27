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Netanyahu'nun seçim planı! İsrail gazetesi yazdı: Hile iddiası ve savaş hazırlığı

İsrail'de kritik genel seçimler için sandıklar açılırken Haaretz gazetesi Binyamin Netanyahu'nun olası bir yenilgiyi "seçim hilesi" iddialarıyla sabote etmeye ve koltuğunu korumak için yeni bir savaş başlatmaya hazırlandığını iddia etti. Muhalefet liderlerine hızlıca hükümet kurma çağrısı yapılan analizde, ABD'deki ara seçime de işaret edildi.

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Netanyahu'nun seçim planı! İsrail gazetesi yazdı: Hile iddiası ve savaş hazırlığı

İsrail'de katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sonunu işaret eden genel seçim için sandıklar açıldı. Akşam saatlerine kadar sürecek seçim için halk sandık başına giderken İsrail basını ise Netanyahu'nun seçimi sabote edeceğine ve kaybederse seçim sonrası yeni bir savaş başlatmaya kalkışacağına yönelik haberler yayımlıyor.

İsrail'de seçim. Fotoğraf: Reutersİsrail'de seçim. Fotoğraf: Reuters

NETANYAHU SAHTE KANIT TOPLAMAYA BAŞLADI

Netanyahu hükümetine muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun Likud Partisi'nin, seçim günü İsrailli Arap seçmeni belgelemek için çalışanlar göndereceğini ve bu görüntüleri seçimlerin hileli olduğuna dair komplo teorisi için sahte kanıt olarak kullanacağını yazdı.

Likud, geçtiğimiz birkaç hafta içinde Arap topluluklarında seçmenleri "gözlemlemek" için resmi olmayan ekipler kurdu ve seçmen hilelerini öne sürdü. Bu ekipler, Arap topluluklarındaki seçim merkezlerinin dışında durmak, seçmenleri kaydetmek ve genel merkeze gerçek zamanlı olarak rapor vermekle görevlendirildi.

Netanyahu. Fotoğraf: ReutersNetanyahu. Fotoğraf: Reuters

HİLE YALANIYLA KOLTUK PEŞİNDE

Haaretz'e göre, Likud yetkilileri, partinin büyük kayıplar yaşaması durumunda, seçmen hilelerine odaklanan bir seçim sonrası kampanya başlatmaya hazırlanıyor.

SANDIK SONRASI SAVAŞ

Haaretz'in bir diğer uyarısı ise çok daha dikkat çekici. Yossi Verter imzalı analizde, eğer seçimi kaybederse Netanyahu'nun yeni bir savaş başlatacağına dikkat çekildi. Verter'e göre Netanyahu seçim sonrası için hazırlık yapıyor.

İsrail'de seçim. Fotoğraf: Reutersİsrail'de seçim. Fotoğraf: Reuters

TRUMP'IN ARA SEÇİMİYLE ORTALIK KARIŞACAK

Netanyahu'nun seçimlerden önce umduğu savaşı elde edemeyeceğini yazan Verter, ABD'ye de dikkat çekti. ABD'de 4 Kasım'da Donald Trump'ın kaderini belirleyecek olan ara seçim düzenlenecek. Trump ara seçimlerden sonra İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmakla tehdit ediyor.

Haaaretz ise ara seçim sonrası saldırının Netanyahu için İsrail meclisi Knesset'in açılışını erteleyebileceğini belirtiyor.

MUHALEFETE "HEMEN HÜKÜMET KURUN" ÇAĞRISI

Haaretz yazarı Verter, olası senaryoları engellemek için muhalefet partilerinin liderlerinin hazırlıklı olması ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir hükümet kurmaları gerektiğini belirtti.

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