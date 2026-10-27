İsrail'de katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sonunu işaret eden genel seçim için sandıklar açıldı. Akşam saatlerine kadar sürecek seçim için halk sandık başına giderken İsrail basını ise Netanyahu'nun seçimi sabote edeceğine ve kaybederse seçim sonrası yeni bir savaş başlatmaya kalkışacağına yönelik haberler yayımlıyor.

İsrail'de seçim. Fotoğraf: Reuters NETANYAHU SAHTE KANIT TOPLAMAYA BAŞLADI Netanyahu hükümetine muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun Likud Partisi'nin, seçim günü İsrailli Arap seçmeni belgelemek için çalışanlar göndereceğini ve bu görüntüleri seçimlerin hileli olduğuna dair komplo teorisi için sahte kanıt olarak kullanacağını yazdı. Likud, geçtiğimiz birkaç hafta içinde Arap topluluklarında seçmenleri "gözlemlemek" için resmi olmayan ekipler kurdu ve seçmen hilelerini öne sürdü. Bu ekipler, Arap topluluklarındaki seçim merkezlerinin dışında durmak, seçmenleri kaydetmek ve genel merkeze gerçek zamanlı olarak rapor vermekle görevlendirildi.