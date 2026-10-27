Kıdem ve ihbar tazminatına ocakta çifte zam! 1, 5, 10 ve 20 yıl çalışan ne kadar alacak? Yeni hesaplama tablosu Takvim'de
Ocak ayıyla birlikte hem kıdem hem ihbar tazminatı artacak. En düşük tazminata asgari ücret zammı gelirken, kıdem tavanına da memur maaş kat sayısındaki artış yansıyacak. Yeni tutarlar için ipucu da gelmeye başladı...
Çalışanların en önemli güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatına ocak zammı geliyor. Özel sektör çalışanlarına toplu para alma imkânını sunan tazminatta ocak ayında yaşanacak artışta hem yeni maaşlar hem de memur zammı etkili olacak. Zam formülleri, artışa ilişkin ipuçları da veriyor. İşte detayları...
KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALIYOR?
Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlara iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa ödeniyor.
HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Kıdem tazminatı çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücrete, çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor. Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı ile yıpranma tazminatı ve devamlı ödenen primler hesaplamada dikkate alınıyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu tutardan damga vergisi düşülerek ödeme yapılıyor.
ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR ARTACAK?
Hâlen işten ayrılan asgari ücretliye, çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak yani net 32 bin 779 lira ödeniyor.
Asgari ücret ocakta OVP'deki 2026 TÜFE tahmini kadar yani yüzde 28,4 artarsa yıllık en düşük tazminat net 42 bin 88 lira olacak.
2027 bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artış kadar zam olursa da en düşük tazminat 43 bin 825 lira olacak.
TAVAN 78 BİN TL'Yİ AŞACAK
Kıdem tazminatında mevcut tavan 73 bin 729 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 73 bin 170 lira ödeniyor.
2026 enflasyonu tahminleri yüzde 28,4-30,06 arasında bulunurken, buna göre memur zammı yüzde 7-8,39 aralığında tahmin ediliyor.
Buna göre yeni tavanın 78 bin 891-79 bin 916 lira aralığına çıkması bekleniyor. Net tutar da bu kapsamda 78 bin 292-79 bin 309 lira aralığına çıkacak.
İŞTEN AYRILMA TARİHİNE DİKKAT!
Asgari ücretlilerin tazminatı son aldıkları ücrete göre belirleniyor. Ücretleri çalıştıkları ayın sonunda ödendiği için, 2027'de devreye girecek zamlı ödemeden yararlanmak için imkân varsa ocak ayı sonunu beklemek gerekiyor. Kıdem tazminatı tavanındaki zam ise özel sektör işçilerinde 1 Ocak, kamu işçilerinde 15 Ocak'tan itibaren devreye girecek.
İHBAR TAZMİNATI NASIL DEĞİŞECEK?
İş Kanunu'na göre; ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1,5 yıla kadar ise 4 hafta; 1,5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ocak ayında artacak maaşlar ihbar tazminatını da yükseltecek.
Eğer asgari ücret yüzde 28,4 artarsa 6 aydan az çalışan için 2 haftalık en düşük ihbar tazminatı 12 bin 984 liradan 16 bin 672 liraya, 6 ay-1,5 yıl çalışan için 4 haftalık en düşük ihbar tazminatı 25 bin 969 liradan 33 bin 345 liraya, 1,5-3 yıl arası çalışan için 6 haftalık en düşük ihbar tazminatı 38 bin 954 liradan 50 bin 17 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 8 haftalık en düşük ihbar tazminatı da 51 bin 939 liradan 66 bin 690 liraya yükselecek.
Yüzde 33,7 artış hâlinde ise asgari ücretlinin 2 haftalık ihbar tazminatı 17 bin 360 lira olacak.