Çalışanların en önemli güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatına ocak zammı geliyor. Özel sektör çalışanlarına toplu para alma imkânını sunan tazminatta ocak ayında yaşanacak artışta hem yeni maaşlar hem de memur zammı etkili olacak. Zam formülleri, artışa ilişkin ipuçları da veriyor. İşte detayları...

Kıdem ve ihbar tazminatına Ocak 2027'de çifte zam bekleniyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALIYOR?

Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlara iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa ödeniyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Kıdem tazminatı çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücrete, çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor. Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı ile yıpranma tazminatı ve devamlı ödenen primler hesaplamada dikkate alınıyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu tutardan damga vergisi düşülerek ödeme yapılıyor.