Fon soruşturması üzerinden itibar suikastına soyunan CHP'li Faik Öztrak, 2001'de yaşanan tarihin en büyük ekonomik krizinin tam ortasında yer aldı. Krizde BDDK yönetiminde olan Öztrak, 20'den fazla bankanın hortumlanarak batırılmasına, bir gecede 40 bin kişinin işsiz kalmasına göz yuman ekipteydi. Daha sonra Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı'na getirilen Öztrak, gecelik faizlerin yüzde 19 binlere fırladığı o tablonun mimarlarından oldu. Faik Öztrak, o dönemde IMF'nin kapısında dilenen ekipte yer alırken milletin 161 milyar dolarlık kaynağının buharlaşmasında başrol oynadı.

Öztrak,Türkiye'nin hafızasına ekonomik yıkımla kazınan 2001 krizi yeniden gündemde. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

161 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Ekonomiyi sarsan sürecin ağır bilançosunu ve Öztrak'ın yönetimdeki rolünü Bülent Erandaç köşesine taşıdı:

CHP Grup Başkanı -Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve beraberindekilerin kurduğu fon odaklı dezenformasyon tezgahı, hukuki hakikatler ve peş peşe gelen sert açıklamalarla tamamen çöktü. Faik Öztrak ve Ümit Özlale liderliğindeki bu güruh, Türkiye düşmanlığında sınır tanımadığını her fırsatta kanıtlarken; yalan ve iftirayı adeta siyasi bir yaşam biçimi haline getirdi. Peki, kimdir bu Faik Öztrak? Türkiye'yi milyarlarca dolar zarara mahkûm eden o karanlık zihniyetin baş aktörlerinden biri.

Şubat 2001 krizinin o acı günlerini unutan var mı? Ülkenin bankaları göz göre göre hortumlanırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bizzat hortumculara kalkan oluyordu. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını hırsızlara peşkeş çeken bu yapıya göz yuman mekanizmanın en tepesindeki iki isimden biri bizzat Faik Öztrak'tı. Onun imzasının olduğu o dönemde 20'nin üzerinde banka batırıldı; sadece bankacılık sektöründe 40 bin insan bir gecede ekmeksiz bırakıldı. "Kara Çarşamba" adıyla tarihe kazınan 21 Şubat 2001 ve sonrasındaki krizde Türkiye can çekişirken faizler akıl almaz seviyelere fırladı.