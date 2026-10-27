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İstanbul merkezli 30 ilde Daltonlara operasyon: 87 gözaltı... Çetenin kuluçkası sosyal medya! İnfaz planı Whatsapp'ta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin eden yeni nesil suç örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in Rusya’dan yönettiği değerlendirilen Daltonlar adlı çeteye yönelik baskınlarda, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 87 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Whatsapp grupları üzerinden silahlı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

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İstanbul merkezli 30 ilde Daltonlara operasyon: 87 gözaltı... Çetenin kuluçkası sosyal medya! İnfaz planı Whatsapp'ta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tetikçi devşirerek kapalı mesajlaşma uygulamalarında eylem planlayan yeni nesil suç örgütüne ağır darbe indirdi. Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in Rusya'dan yönettiği "Daltonlar" çetesine yönelik 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi..

Video Oynatma İkonu Daltonlar suç örgütüne 30 ilde eş zamanlı operasyon: 30'u çocuk 85 şüpheli gözaltına alındı

SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ TOPLADILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, kent başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç ağının karanlık yapılanması deşifre edildi.

Çetenin, sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiği belirlendi.

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WHATSAPP GRUPLARINDA KANLI EYLEM HAZIRLIĞI

Ekiplerin incelemeleri sonucunda, bu yöntemle bulunan kişilerin WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildikleri ortaya çıkarıldı.

Söz konusu mesajlaşma gruplarında tetikçilerin saldırı hazırlığında oldukları anlaşıldı.

Zanlıların kimlik ve adres bilgilerinin tek tek tespit edilmesinin ardından düğmeye basıldı.

Sosyal medya üzerinden tetikçi bularak bu kişileri WhatsApp gruplarında silahlı eylemlere yönlendiren çeteye yönelik baskınlarda 85 kişi yakalandı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)Sosyal medya üzerinden tetikçi bularak bu kişileri WhatsApp gruplarında silahlı eylemlere yönlendiren çeteye yönelik baskınlarda 85 kişi yakalandı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

30 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Operasyon kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Düzenlenen baskınlarda 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 87 şüpheli yakalandı.

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiElebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi

ELEBAŞI RUSYA'DAN YÖNETİYOR

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ederken, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı.

Suç örgütünün, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir tarafından Rusya'dan yönetildiği değerlendirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 35’i adli süreçteki çocuklardan oluşuyor.Gözaltına alınan şüphelilerin 35’i adli süreçteki çocuklardan oluşuyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

13 firarinin yakalanması için çalışamalar devam ediyor.

Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme mesajı paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada ise sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine İstanbul merkezli 30 ilde, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şahsa yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 31'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 87 şahıs gözaltına alınmış, 13 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Suç örgütlerinin ve yasa dışı bahis ağlarının kökünü kazımak, sokaklarımızın huzurunu ve gençlerimizin geleceğini korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz!"

İstanbul merkezli 30 ilde Daltonlara operasyon: 87 gözaltı... Çetenin kuluçkası sosyal medya! İnfaz planı Whatsapp'ta-7

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