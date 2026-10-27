İstanbul merkezli 30 ilde Daltonlara operasyon: 87 gözaltı... Çetenin kuluçkası sosyal medya! İnfaz planı Whatsapp'ta
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin eden yeni nesil suç örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in Rusya’dan yönettiği değerlendirilen Daltonlar adlı çeteye yönelik baskınlarda, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 87 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Whatsapp grupları üzerinden silahlı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tetikçi devşirerek kapalı mesajlaşma uygulamalarında eylem planlayan yeni nesil suç örgütüne ağır darbe indirdi. Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in Rusya'dan yönettiği "Daltonlar" çetesine yönelik 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi..
SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ TOPLADILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, kent başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç ağının karanlık yapılanması deşifre edildi.
Çetenin, sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiği belirlendi.
WHATSAPP GRUPLARINDA KANLI EYLEM HAZIRLIĞI
Ekiplerin incelemeleri sonucunda, bu yöntemle bulunan kişilerin WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildikleri ortaya çıkarıldı.
Söz konusu mesajlaşma gruplarında tetikçilerin saldırı hazırlığında oldukları anlaşıldı.
Zanlıların kimlik ve adres bilgilerinin tek tek tespit edilmesinin ardından düğmeye basıldı.
30 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI
Operasyon kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Düzenlenen baskınlarda 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 87 şüpheli yakalandı.
ELEBAŞI RUSYA'DAN YÖNETİYOR
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ederken, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı.
Suç örgütünün, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir tarafından Rusya'dan yönetildiği değerlendirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
13 firarinin yakalanması için çalışamalar devam ediyor.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme mesajı paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada ise sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine İstanbul merkezli 30 ilde, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şahsa yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 31'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 87 şahıs gözaltına alınmış, 13 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Suç örgütlerinin ve yasa dışı bahis ağlarının kökünü kazımak, sokaklarımızın huzurunu ve gençlerimizin geleceğini korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz!"