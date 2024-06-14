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Çağlar pazarlığı: Fenerbahçe milli oyuncunun bonservisini almak için temaslara başladı!

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü için 10-12 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe ise bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Çağlar pazarlığı: Fenerbahçe milli oyuncunun bonservisini almak için temaslara başladı!

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi stopere bir yerli takviyesi yapmak istiyor. Sarı-Lacivertli takımda ilk hedef, geçen sezonun ikinci yarısında La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü. Fenerbahçe, milli futbolcuyu bu kez bonservisiyle transfer etmek için Atletico Madrid ile temaslara başladı.

İspanyol temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcu için 10-12 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe, bu rakamları aşağıya çekmek İspanyol ekibi ile pazarlıklarına devam ediyor. Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakan milli oyuncu da iki ekip arasındaki pazarlıkları yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, Sarı- Lacivertli forma altında çıktığı 16 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da yönetime verdiği transfer listesinde Çağlar'ın takımda kalmasını istiyor. Portekizli teknik adam, takımdaki yerli kalitesinin de üst düzeyde olması gerektiğini yöneticilere bildirdi.

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