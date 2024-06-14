Buksa harekatı

Trabzonspor, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istiyor. Bu doğrultuda Bordo- Mavili takım öncelikli olarak geçen sezon kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor.

Onuachu'da sorun yaşanması durumunda ise B planı da hazır. Bordo- Mavili takım geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Polonyalı golcü Adam Buksa'yı transfer etmek için harekete geçti.

Fırtına, yıldız golcünün bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Lens'e resmi teklif yaptı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Polonyalı golcü geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 16 gol attı, 2 asist yaptı. Buksa, Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta ise gol atamadı.