Beşiktaş ile Zenit kulübü Gedson Fernandes için anlaştı

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı esiyor. Gedson Fernandes'e bir süredir Rus ekibi Zenit ilgi gösteriyordu. Kulüpler, yıldız oyuncunun transferi için anlaşmaya vardı.

20 MİLYON EURO

Son gelen habere göre; Gedson Fernandes için bir süredir pazarlık masasında olan Rus ekibi, Siyah-Beyazlılar ile 20 milyon Euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Futbolcu ile de yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Gedson ile Zenit arasında 4+1 yıllık kontrat imzalanacağı öğrenildi. Portekizli futbolcunun Zenit ekibinde yıllık 3 milyon Euro kazanacağı gelen haberler arasında. Ayrıca bu transfer için yakın zamanda kulüplerin açıklama yapmasının beklendiği belirlendi.

YARISI BENFICA'YA

Beşiktaş ile Benfica arasında daha önce yapılan anlaşmaya göre; Fernandes'in satışından gelecek gelirin yüzde 50'si Portekiz ekibinin olacak. Bu durumda Beşiktaş'ın kasasına 10 milyon Euro girmiş olacak. Kara Kartal ile 81 maça çıkan Gedson, 6 gol, 13 de asist üretmeyi bildi.