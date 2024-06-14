SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

10 statta oynanacak

Turnuvada oynanacak stadyumlarda en fazla kapasiteye sahip Berlin Olimpiyat, en az ise Leipzig Stadyumu olarak dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
10 statta oynanacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Turnuvada oynanacak stadyumlarda en fazla kapasiteye sahip Berlin Olimpiyat, en az ise Leipzig Stadyumu olarak dikkat çekiyor.

Maçların oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu 71 bin, Allianz Arena 66 bin, BVB Dortmund Stadyumu 62 bin, Stuttgart Arena 51 bin, Arena AufSchalke 50 bin, Volkspark Stadyumu 49 bin, Düsseldorf Arena 47 bin, Frankfurt Arena 47 bin, Köln Stadyumu 43 bin ve Leipzig Stadyumu 40 bin seyirci ağırlayabiliyor. Turnuvada 15 ülkeden 19 hakem görev yapacak. Türk hakem Halil Umut Meler de Almanya'daki organizasyonda ülkemizi temsil edecek.

EN ÇOK ALMANYA VE İSPANYA KAZANDI
Bu yıl 17. kez düzenlenecek turnuvanın en başarılı ülkeleri Almanya ve İspanya oldu. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonayı İtalya ve Fransa 2'şer, Portekiz, Hollanda, Danimarka, Çekya, Yunanistan ve Sovyetler Birliği de 1'er kez kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet
Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?
İHH
SON DAKİKA | Hakim ve Savcı atamaları listesi açıklandı!
Gaziosmanpaşa’da rezidansta asansör faciası! 64 yaşındaki adam can verdi... Bakımlar yapılmıyor iddiası geliyorum diyen kaza
Konut fiyatları 11 aydır kesintisiz düşüyor: Yüzde 240’tan yüzde 35’e geriledi: Fiyatları nakit para belirliyor!
Türk Telekom
TAKVİM ortaya çıkardı: Fenerbahçe yönetiminden transferde flaş hamle! Martin Terrier için harekete geçildi
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak!
20 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Yeni mülakat sistemi nasıl olacak?
Katil İsrail’in avukatı ABD Başkanı Joe Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Yakın gelecekte beklemiyorum
Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez’den ortak açıklamalar! İki devletli çözüm ve Gazze vurgusu | TCG Anadolu’nun üst modeli geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Borsa işlemlerine vergi geliyor mu?
Başkan Erdoğan’dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: Başını sallama bak ben dik duruyorum
Şanlıurfa’da 7 yaşındaki kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı
SON DAKİKA