10 statta oynanacak

Turnuvada oynanacak stadyumlarda en fazla kapasiteye sahip Berlin Olimpiyat, en az ise Leipzig Stadyumu olarak dikkat çekiyor.

Maçların oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu 71 bin, Allianz Arena 66 bin, BVB Dortmund Stadyumu 62 bin, Stuttgart Arena 51 bin, Arena AufSchalke 50 bin, Volkspark Stadyumu 49 bin, Düsseldorf Arena 47 bin, Frankfurt Arena 47 bin, Köln Stadyumu 43 bin ve Leipzig Stadyumu 40 bin seyirci ağırlayabiliyor. Turnuvada 15 ülkeden 19 hakem görev yapacak. Türk hakem Halil Umut Meler de Almanya'daki organizasyonda ülkemizi temsil edecek.



EN ÇOK ALMANYA VE İSPANYA KAZANDI

Bu yıl 17. kez düzenlenecek turnuvanın en başarılı ülkeleri Almanya ve İspanya oldu. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonayı İtalya ve Fransa 2'şer, Portekiz, Hollanda, Danimarka, Çekya, Yunanistan ve Sovyetler Birliği de 1'er kez kazandı.