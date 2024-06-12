Jose Mourinho Ryan Kent’e kapıları kapattı!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı. Jose Mourinho, yeni sezon öncesi yetkililerden kadrodaki oyuncular için rapor isterken, kalacak ve gidecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Ryan Kent'e kapıyı kapattı. İngiliz futbolcu hakkındaki görüşü sorulan Mourinho, geçen sezonki tavrı nedeniyle Ryan Kent'i tamamen sildi. Ünlü teknik adam, "Ben kiralık gitmeyip de yarım sezon burada oynamayan bir oyuncu profiliyle çalışmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Mourinho, Kent dışındaki herkesi kampta görmek istiyor.

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