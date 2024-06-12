Galatasaray’da Guido Rodriguez kancası!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ön liberoya bir takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takımın Real Betis'le olan sözleşmesi sona eren İspanyol Guido Rodriguez ile ilgilendiği öğrenildi. Barcelona'nın İspanyol oyuncuyla Xavi takımın başındayken anlaşma sağladığı ancak Alman teknik adam Hansi Flick'in bu transfere onay vermemesi nedeniyle Katalan ekibinin transferden vazgeçtiği ve Galatasaray'ın önünün açıldığı ifade ediliyor. Aslan'ın kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcuya La Liga'dan da teklifler olduğu belirtiliyor. Bu sezon Betis formasıyla 29 maçta forma giyen Rodriguez söz konusu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Yıldız ön liberonun 20 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN