Fenerbahçe’li Szymanski: Mourinho ile çalışmak için sabırsızlanıyorum

Mourinho ile ilgili konuşan Sebastian Szymanski çarpıcı ifadeler kullandı. Polonyalı yıldız, "Mourinho, Türk futboluna çok yakışacaktır. Onunla çalışacağım için çok memnunum. Yakında yüz yüze tanışacağız. Umuyorum ki güzel işler çıkarırız. Mesajlaştık fakat henüz yüz yüze görüşemedik. Takım arkadaşım Zalewski, Mourinho'nun çok iyi bir hoca olduğunu söyledi. Mourinho ile çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Polonya formasıyla Türkiye'ye karşı mücadele eden Szymanski, Arda Güler'le verdiği görüntünün hatırlatılması üzerine, "Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için tebrik ettim. Onunla ilk defa karşılaşıyoruz. Onun için en iyisini diliyorum" dedi.

Szymanski, geride kalan sezonda 55 maçta forma giyerken 13 gol ve 19 asist üretti. Toplamda 32 gole katkı verdi.