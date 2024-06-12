3 krizle Euro 2024’e! Vincenzo Montella Hala ideal 11’i bulamadı

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Takım, EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. Türkiye'nin hazırlık maçlarına bakıldığında 3 önemli sorun öne çıkıyor. Montella, turnuvanın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen hala ideal 11'i bulamadı. Sürekli değişen kadro da oyuncuların birbirleriyle uyum yakalayamadı. İkinci sorun ise savunmada. Çağlar ve Ozan Kabak'ın sakatlanıp aday kadrodan çıkarılmasının ardından Abdülkerim Bardakcı'nın yanında oynayan Samet Akaydın yaptığı hatalar, Merih Demiral da formsuzluğuyla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar hücumda da skor üretmekte zorluk çekiyor. İtalya ve Polonya maçlarında 1 gol atabilen Milliler'in bu sorunları nasıl çözeceği merak konusu.

SERDAR SAATÇI KADROYA ALINDI

Milli takım'da savunmada yaşanan sakatlıklardan dolayı Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın aday kadroya devet edildiği öğrenildi.

MONTELLA'NIN KAFASI KARIŞIK

2024 yılında henüz galibiyetimiz yok. Montella'nın Hırvatistan ve Almanya maçları hariç iyi sonuçlar aldığını söyleyemem. En büyük sıkıntı, ideal 11'in olmaması. Sakatlıklar can sıkıyor. Hücum hattımız henüz belli değil. Galiba Montella'nın kafası biraz karışık. Açıkçası Milli Takımımıza baktığımızda yazı turaya benzetiyorum. Nasıl bir sonuç alacağımızı kestirmek zor. İlk turda da veda edebiliriz. Çeyrek finalde de elenebiliriz. Benim gördüğüm Gürcistan maçı belirleyici olacak. Bize ters gelecek bir oyunları var. İnşallah onları geçip yolumuza devam ederiz. (İLKER YAĞCIOĞLU)

SAVUNMA HATAYA MEYİLLİ

Ozan Kabak'ın sakatlığı stoper tandemindeki ideal dizilişe darbe vurdu. Merih ve Samet iyi hallerinden çok uzaktalar ve böyle turnuvalara göre hataya çok meyilliler. İsmail sağlıklı döndükten sonra taşlar daha da yerine oturacaktır. Barış Alper ve Kenan Yıldız, müthiş oyuncular ama biraz daha yardımcı forvet pozisyonu için uygunlar. Bu nedenle bu oyuncuların göstereceği ekstra efor hucümda ana planımız olacak gibi duruyor. (ULAŞ ÖZDEMİR)

SAKATLIKLAR ÇOK ZORLUYOR

Yaşanan sakatlıklar Montellla'yı kadro kurma konusunda zorluyor. Milli takımda başarılı bir dönem geçiren oyuncuların son dönemde formsuz olması ve hazır olmayan oyuncuların çağrılması da ideal 11'in netleşmemesinin nedenlerinden biri. Savunmada Samet'te ısrar etmemek lazım. Merih de formsuz. Tandemde Kaan ve Abdülkerim'in oynaması gerekiyor. Hücumda ise başlangıç 11'i önemli. Arda sağda, Kenan solda önde Barış Alper ve arkasında da 10 numara gibi Kerem'i deneyebilir. (EVREN TURHAN)

KADRO SEÇİMİ ÇOK YANLIŞ

EURO 2024 kadrosunda olmayan, hakkı yenen birçok isim var. Mesela, Berkan Kutlu'nun Milli Takım'da olması gerekirdi. Milli Takım'da anlık performansa göre değerlendirme yaparsın. Aday kadronun tamamını incelersen yarısı formsuz, yarısı sakatlıktan yeni çıkmış oyuncular. Arda, Barış Alper, Hakan, Yunus A, Kenan, Ferdi ve Yusuf form grafiği yüksek oyuncular. Montella oyunla ilgili bir şey söylemedi Polonya maçından sonra... Ama hakemle ilgili söyledi... (OKTAY DERELİOĞLU)