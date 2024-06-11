Zor hedef Sangare

Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, orta saha pozisyonu için bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Cimbom'un, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta oynayan orta saha Ibrahim Sangare ile ilgilendiği öne sürüldü.

Güçlü fiziği, top kapma yeteneği ve oyun kurma becerisi ile tanınan 26 yaşındaki Fildişili futbolcuya güncel verilere göre; 30 milyon Euro değer biçiliyor. Nottingham ekibinin oyuncu satmak zorunda olduğu ve 2028'e kadar kontratı bulunan futbolcuyu elden çıkarmayı düşünebileceği ifade edildi. Sangare, bundan önce PSV ve Toulouse'da görev almıştı. Futbolcunun profesyonel kariyerinde oynadığı 243 maçta 17 gol, 15 de asisti bulunuyor.