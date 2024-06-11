Trabzon’un Onuachu inadı

Trabzonspor'un Southampton'dan kiraladığı Nijeryalı forvet Paul Onuachu sezon bittikten sonra takımdan ayrılmıştı. Yıldız futbolcuyu yeniden kiralamak için İngiliz kulübü ile görüşmelerde bulunan Fırtına, Ada ekibini ikna edememişti. Nijeryalı golcü için temaslarını sürdüren Bordo- Mavili yönetimin 30 yaşındaki oyuncu için yeniden hamle yapma kararı aldığı belirlendi. Southampton ile yeniden görüşmelere başlayan Trabzonspor'un opsiyonlu, opsiyonsuz ve kiralık olmak üzere birçok formülle İngiliz ekibininin kapısını çalacağı ifade edİldi. Fırtına'nın 13 milyon Euro'luk değeri bulunan yıldız futbolcu için İngiliz ekibinden indirim talep ettiği öğrenildi.

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