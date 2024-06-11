A Milli Takım, Polonya’ya karşı oyunu kazandı ama skoru kaybetti

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. 8'de İrfan Can, ceza sahası önünde topu kazanıp Kerem'e verdi. Kerem'in şutu farklı şekilde auta gitti. 12'de Bednarek'in savunmadan uzun pasında Samet Akaydın kafayla topu adeta Lewandowski'ye indirdi. Lewandowski'nin pasında Swiderski topu ağlara yolladı: 1-0. 21'de Hakan'ın ara pasında ceza sahasına giren Kerem'in şutunu kaleci kurtardı. 25'te Hakan'ın şutu dışarı çıktı.

ETTEN DUVARI BARIŞ GEÇTİ

55'te Barış'ın şutunu kaleci kornere attı. 60'ta Mert denedi savunma engelledi. 63'te Arda kaleciyi geçemedi. 68'de Urbanski'nin şutunu Mert kurtardı. 74'te Arda tehlike yarattı ama savunmaya takıldı. 77'de Barış'ın şutu savunmaya çarpıp ağlara gitti: 1-1. 90'da Zalewski attı: 2-1.



NE YAPTIN SAMET!

Montella'nın tartışılan tercihlerinden Samet Akaydın, Polonya'nın 12. dakikada attığı golde büyük bir hata yaptı. Samet'in hatalı pası sosyal medyada çok eleştirildi.

BARIŞ ALPER KALDIĞI YERDEN

Bu sezon Galatasaray formasıyla çok başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, milli formayla da yüksek form grafiğini sürdürüyor. 24 yaşındaki futbolcu millilerin tek golünü attı.



SEMİH KILIÇSOY VASATI AŞAMADI

Polonya karşılaşmasında maça ileri uçta Semih Kılıçsoy başladı. 19 yaşındaki futbolcu ilk 45 sonrası oyundan alındı. Genç forvet, sahada etkisiz kaldı.