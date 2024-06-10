Salih Özcan EURO 2024 hakkında iddialı ifadelere imza attı

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Salih Özcan, Polonya'da kamp yaptıkları otelde açıklamalar yaptı. Kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirten Özcan, EURO 2024 için iddialı konuştu.

EN ZORU GÜRCİSTAN MAÇI

26 yaşındaki futbolcu, Macaristan ve Avusturya yenilgileri için, " Takım ruhu açısından iyi olmadı ama hazırlık maçlarıydı. Bu yenilgiler bizi hırslandırdı. İyi bir kamp geçiriyoruz. Polonya maçı sonrası turnuvada olacağız. Gürcistan maçı en zor maç olacak. Organizasyona galibiyetle başlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

DUVAR KIRMIZI BEYAZ OLACAK

Milli takımımızın genç olmasının avantaj olduğunu söyleyen Özcan, "Almanya'da ev sahibi gibi olacağız. Hele ki Dortmund'daki maçlar. Sarı duvar, kırmızı- beyaz olacak. Bu bir avantaj. İyi ve kaliteli bir takımız. Maç maç bakıp en iyi performansı göstereceğiz" diye konuştu.



GELECEĞİMİ BİLMİYORUM

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile transferde anılan Salih Özcan, "Dortmund ile 2 yıllık sözleşmem var. Gelecek yıllarda ne olur, bilemiyorum. Allah bilir. 2 yılı bitirip, sonra bakacağım" dedi.