Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: İstatistiklere göre seçmiyoruz

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Polonya maçı öncesi konuştu. İtalyan hoca, "Futbolcuların hepsi oynayacak kapasitede. Bazılarını dinlendireceğiz. Arda Güler hem kanatta hem forvet arkasında oynayabilir. Kanat oyuncularını çok koşturmadığımız için Arda kanatta oynayabilir. Ferdi ve Zeki'nin sakatlıkları ciddi değil. Kadroyu belirlerken istatistiklere bakarak karar almıyoruz. Bazı milli takımlarında da aynı durumlar yaşandı. Kadroya alınmayan oyuncuların açıklamalarından memnunum" dedi.

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