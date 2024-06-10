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Joe Rodon iddiası

İngiliz basını Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Tottenham’ın Galli stoperini çok istediğini öne sürdü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Joe Rodon iddiası

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz gazeteci Alasdair Gold, Jose Mourinho'nun Tottenham forması giyen Galli stoper Joe Rodon'a hayran olduğu ve transferini isteyebileceğini öne sürdü.

Sezonu kiralık olarak Leeds United'da geçiren 26 yaşındaki savunmacı 50 maçta 4384 dakika sahada kaldı. 1.93'lük yıldız bu süreçte skor katkısında bulunamadı. Tottenham'la 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.

45 DEFA MİLLİ OLDU
Jose Mourinho'nun istediği iddia edilen Rodon Galler formasıyla 45 maça çıktı. Bu süreçte skor üretemeyen 26 yaşındaki yıldız isme güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor.

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