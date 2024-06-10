Fener’de başkan 3. kez Ali Koç

Fenerbahçe'de günlerdir konuşulan tarihi seçim sonuçlandı... Mevcut başkan Ali Koç yaklaşık 27 bin üyenin katılım gösterdiği olağan genel kurulda 3. kez başkan seçildi. 2018 yılının ardından 2. kez Ali Koç'un karşısına çıkan efsane başkan Aziz Yıldırım ise bir kez daha hüsrana uğradı.



MEŞALELERLE KUTLADILAR

Tartışmalarıyla, iddialarıyla ve flaş seçim hamleleri ile uzun süredir gündemi meşgul eden genel kurul önceki günkü gibi gergin değil son derece düşük tansiyonlu bir ortamda geçti. Özellikle Jose Mourinho hamlesinin ardından seçime favori olarak giren Ali Koç tahmin edildiği gibi sandıkların büyük kısmında Aziz Yıldırım'a üstünlük sağladı. Sonucun kesinleşmesinin ardından Ülker Stadı'nı dolduran taraftarlar yaktıkları meşaleler ve tezahüratlarla seçim zaferini kutladı.

GÜCÜMÜZÜ RAKİPLERE HARCAYALIM

Başkan Ali Koç, "Çok mutluyum, bitmemiş işlerim ve mücadelem var. Futbolda inşallah bu sene cam tavanı kırdığımız zaman göreceksiniz bizim mücadelemiz, yatırımlarımız ve çabalarımızla işler daha iyi olacak. Çok işimiz var, kutlayacak bir şeyimiz yok. Seneye bu zamanlar bir şeyler kutlamak istiyoruz. Fenerbahçe'nin gücünü rakiplerimize harcayalım, birbirimize harcamayalım. Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe" dedi.



27 BİN KİŞİ KATILIM GÖSTERDİ

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçimine ilgi büyüktü. Ülker Stadı'nda düzenlenen seçimde sandıklarda oluşan uzun kuyruklar dikkat çekerken yaklaşık 27 bin kişinin katılım gösterdiği ifade edildi.



TADIC'E OY ATTILAR!

Bir taraftar seçimde Dusan Tadic'e oy attı. Tadic'in isminin olduğu oy pusulasını paylaşan taraftar, "Benim oyum Tadic'e" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sosyal medyada çok ses getirdi.



DEMOKRATİK BİR SEÇİM

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman da oy kullanan isimler arasındaydı. kocaman,"Çok demokratik geçiyor. Umurım sonu da öyle olur" diye konuştu.



DEMİREL SANDIKTA

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından olan ve son olarak Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel de oy kullandı. Demirel, "Fenerbahçe için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.



ENGİN DE OY KULLANDI

G.Saray Lisesi eski müdürü Vahdettin Engin de oyunu kullandı.



ARTIK SIRA TRANSFERDE

Seçim sürecini atlatan Fenerbahçe artık gözünü tamamen transfere çevirecek. Yönetim, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çok önemli isimleri Sarı-Lacivertli takıma kazandırmak için uğraş verecek.

ELİNİ KALDIRMASINA İZİN VERMEDİ!

İki ismin beraber çıktığı kürsüde ilginç bir an da yaşandı. Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç'un kendisinin elini tutup havaya kaldırmasına müsade etmedi.