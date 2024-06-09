Mourinho’dan al haberi!

İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan Rafa Silva hakkında flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho, vatandaşı olan Portekizli futbolcunun Galatasaray'a yakın olduğunu belirtti.

Mourinho, "Rafa Silva, Fenerbahçe'ye mi geliyor?" sorusuna, "Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a katılmaya yakın olduğunu duydum" cevabını verdiği ortaya çıktı. 31 yaşındaki maestro geride kalan sezonda 52 maçta 22 gol, 15 asist yaptı. 2016'dan bu yana Benfica'da 326 maçta 94 gol ve 79 asistlik katkı verdi.