Lucas Torreira, katıldığı bir programda ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. Muhabirin, Fenerbahçe'nin U19 Takımı ile Süper Kupa maça çıktığı anda ne hissettiği sorusuna Torreira, "Evet, her şey çok tuhaftı. Türkiye'de her şey biraz medyatik. Fenerbahçe ile aramızda her zaman fark var, biz üstünüz. Biz, Süper Kupa'da 3 pasla onlara gol attık. İnanılmazdı. Sonra sahadan gittiler ve aramızda oynadık" yanıtını verdi.

