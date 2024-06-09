Cenk Tosun’un doğum günü kutlandı

Türk Milli Takımımız'ın ikinci kaptanı Cenk Tosun, 33. yaş gününü Polonya maçı için Opalenica kasabasında kampta bulunduğu takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Cenk, doğum günü pastasının ilk dilimini kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun elinden yedi. Doğum gününü Avrupa Şampiyonası kampında A Milli Takım'daki arkadaşlarıyla kutlamanın kendisi için çok özel bir anı olaark kalacağını belirten Cenk, "Bu aile havasını ve takım ruhunu turnuva boyunca devam ettirelim." diye konuştu. Cenk, daha sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve personelin tebriklerini kabul etti.

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