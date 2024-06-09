Çağatay Ulusoy eski aşkı Duygu Sarışın’ı beğeni yağmuruna tuttu!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, gerek oyunculuğu gerekse de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu özellikle de aşkları ile sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun Duygu Sarışın ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyi de mutlaka duyanlarınız vardır. Çağatay Ulusoy, dillere destan aşk yaşadığı Duygu Sarışın ile olan 7 senelik ilişkisini 2023 yılının başlarında bitirmişti. 2024 yılının başında ise Ulusoy, Sarışın'ı yeniden takip ederek kafaları epey karıştırmıştı. Sarışın'ın da Ulusoy'un takibine dönmesi herkesi epey düşündürtmüştü.

YEŞİL IŞIK!

Bu hamleden sonra iki taraf da barışmadıklarını ve hayatlarında kimse olmadıklarını söyleseler de Ulusoy'un son hamlesi yine aşk iddialarını gündeme getirdi. 40 yılda bir sosyal medya kullanması ile meşhur olan Ulusoy, Sarışın'ın tatil pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Tabii bunu gören sosyal medya kullanıcıları "Yandı tüm ışıklar yeniden" demekten kendilerini alıkoyamadılar.