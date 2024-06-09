Berghuis an meselesi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın ayrılığı sonrası kanat transferi yapacak olan Siyah-Beyazlılar'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Ajax forması giyen Steven Berghuis ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Hollandalı futbolcunun transfer için Beşiktaş'tan haber beklediği belirtilirken, Siyah- Beyazlılar'ın da Ajax ile pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Hollanda ekibiyle bu sezon çıktığı 29 maçta 8 gol, 10 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki oyuncusunun Ajax ile olan kontratı 2025'te sona erecek. Güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçilen tecrübeli futbolcunun Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'un göreve gelmesinin ardından Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı da gelen haberler arasında.