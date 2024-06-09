Ante Rebic krizi

Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic beklentilerin altında kalmış ve yaşadığı sakatlık nedeniyle de operasyon geçirip sezonun son bölümünde forma giyememişti. Yıldız futbolcu ile Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba arasında sezon devam ederken ilginç bir diyalag yaşandığı ortaya çıktı. Aybaba'nın Rebic'e "Ayrıl" Rebic'in ise "Ayrılmam" yanıtını verdiği öğrenildi. Bunun üzerine Aybaba'nın "O zaman sezon içinde ameliyat olma da oyna" dediği Rebic'in ise "Olacağım" dediği ifade edildi.

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