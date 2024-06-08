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Rafa Silva heyecanı

Portekizliler, G.Saray’ın Rafa Silva’ya 2 yıl için 7 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası önerdiğini yazdı... Yıldız ismin menajerinin İstanbul’da olduğu öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Rafa Silva heyecanı

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Galatasaray yeni sezonda kadrosuna 10 numara takviyesi yapmayı hedefliyor. Dries Mertens'i gelecek sezon daha az kullanmayı düşünen Cimbom, bu doğrultuda kadrosuna Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'yı katmayı planlıyor.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Galatasaray, Rafa Silva'ya 2 yıl için 7 milyon Euro teklifte bulundu. Ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon Euro da imza parası önerildiği ifade edildi. Öte yandan Silva'nın menajerinin Aslan ile üst düzey görüşmeler yapmak için İstanbul'da olduğu belirtildi. 2016-2024 arasında Benfica'da oynayan Silva, burada 326 maçta 94 gol, 74 asist üretti. Daha önce Braga ve Feirense'de de görev alan Silva'nın değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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