Mats Hummels heyecan yarattı

Dortmund'la olan kontratı sona eren ve Beşiktaş ile anılan Mats Hummels, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla büyük bir heyecan yarattı. Siyah ve beyaz renklerden oluşan yastıklarla poz veren tecrübeli stoperin bu paylaşımı ses getirdi.

Paylaşımı gören Beşiktaşlı taraftarlar da Mallorca'da tatilde olan 35 yaşındaki oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu. Adı Roma ile de anılan Hummels'in birkaç gün dinlendikten sonra kararını vereceği öğrenildi. Oyuncunun babası ve menajeri ise "Ne olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.